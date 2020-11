Brita Øygard blir midlertidig kommuneoverlege i Bergen

– Det er krise for kommuneoverlegegruppen. Det er få igjen, de er slitne, de har vært presset over veldig lang tid, sier Brita Øygard.

Brita Øygartd skal fungere som kommuneoverlege i Bergen i tre måneder fremover. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det gjøres midlertidige endringer i ledelsen av etat for helsetjenester for å styrke kommune­overlege­funksjonen i Bergen, skriver kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

I tre måneder fremover skal Brita Øygard, etatsdirektør i etat for helsetjenester, fungere som kommuneoverlege.

Bergen har stått uten kommuneoverlege siden Finn Markussen gikk av med pensjon 1. oktober.

– Helt konkret skjer endringen fordi det nå er krise for kommune­overlege­gruppen. Det er få igjen, de er slitne, de har vært presset over veldig lang tid, sier Øygard, og legger til:

– Det er en funksjon som er avgjørende for kommunen å ha. Det kan vi ikke være uten.

Anne-Lise Hornæs tar over for Øygard som etatsdirektør i etat for helsetjenester, der Hornæs de siste årene har vært rådgiver.

Foreslo løsningen selv

Det var Øygard som selv foreslo løsningen. Hun er samfunnsmedisiner og har tidligere vært kommuneoverlege i Sauda i seks år, og har dermed god kjennskap til rollen.

– Vi står uten kommuneoverlege. Så hvordan løser vi dette? I og med at jeg har en så dyktig stedfortreder i Hornæs, så kan hun lede etaten og så kan jeg være kommuneoverlege. Det er en veldig viktig jobb, som jeg også synes er spennende, sier Øygard.

Endringen gjelder umiddelbart og inntil videre i tre måneder fremover.

– Jeg har samfunnsmedisinsk beredskapsvakt nå i helgen, så i prinsippet har jeg hatten på allerede, sier Øygard.

Sliter med å rekruttere

Samtidig sier hun at kommunen skal «jobbe intenst» med å rekruttere. Da stillingen ble lyst ut etter at Markussen gikk av, var det få søkere. En fikk tilbudet, men takket nei på grunn av lønn, sier Øygard.

– Det er vanskelig å rekruttere for tiden, spesielt nå med covid-19. Vi har slitt med å rekruttere fastleger, men også samfunnsmedisinere, så vi håper selvfølgelig at noen kan tenke seg å jobbe her.

Hun sier at Bergen kommune bevisst ligger lavere i lønn enn omegnskommunene, for ikke å ødelegge rekrutteringen for dem.

– Men vi trenger å rekruttere, så det er en vanskelig balanse.

Øygard sier at endringen ikke har sammenheng med at smittevernoverlege Karina Koller Løland nylig sa opp jobben.

– Smittevernoverlege er en annen rolle. Der jobbes det med stedfortreder, sier hun.

Vurderer endringer

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, sier i pressemeldingen at hun er takknemlig for at Øygard trer inn i rollen som kommuneoverlege.

– Hun har allerede lagt ned en stor innsats i pandemihåndteringen og jeg er veldig glad for at hun nå vil bruke ressursene sine der det er størst behov for dem, sier Husa.

Kommuneoverlegefunksjonen er nå plassert i etat for helsetjenester.

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet jobber for tiden med å vurdere endringer i organiseringen av kommuneoverlegefunksjonen. En arbeidsgruppe skal komme med sin innstilling i desember, og kommunaldirektøren vil så ta stilling til om endringer skal innføres, skriver kommunen i pressemeldingen.