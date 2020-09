Politiet har mottatt testresultatet for Vollvik-munnbindene

Politiet er glade for at resultatene kan tyde på at munnbindene har en bedre kvalitet enn fryktet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Politiet aksjonerte blant annet ved Idar Vollviks lokaler i Fana. En representant fra Legemiddelverket bisto politiet på stedet. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Politiet har gjennom en rapport fra Legemiddelverket mottatt resultatene av FFI (Forsvarets forsknings institutt) sine tester av munnbind som er beslaglagt i forbindelse med en straffesak i Bergen, skriver politiet i en pressemelding.

FFI har testet munnbindenes bakterielle filtreringseffektivitet (BFE), og resultatet viser at alle de seks munnbindene som er testet har en bakteriell filtreringseffektivitet på minst 98 prosent, noe som tilsvarer kravet for munnbind av type I, II eller IIR.

Bedre kvalitet enn fryktet

Det skriver at det kun er testet et lite utvalg munnbind, og det kan derfor heller ikke ansees som representativt for det totale antall beslaglagte munnbind.

Politiet er glade for resultatene kan tyde på at munnbindene som er ommerket har en bedre kvalitet enn fryktet, skriver de i pressemeldingen.

De skriver videre at det imidlertid er kun den bakterielle filtreringseffektiviteten til munnbindene som er testet.

Og at det er en rekke andre krav som stilles for at et munnbind kan CE-merkes som medisinsk munnbind av type I, II eller IIR.

– Ikke endelig vurdering

Testrapporten kan derfor ikke gi en endelig vurdering av munnbindenes kvalitet, opplyser politiet.

Advokaten som til nå har vært Idar Vollviks forsvarer, Einar Råen, skriver til BT mandag at advokatfirmaet Schjødt nå representerer Vollvik.

Vollvik har fått oppnevnt Arild Dyngeland som ny forsvarer.

– Det er positivt at politiet har konkludert med at munnbindene møter kriteriene for medisinske munnbind av typen IIR, sier Dyngeland til BT.

Han legger vekt på at det var munnbind av den kvaliteten Vollvik i utgangspunktet hadde bestilt, og at det er en lettelse å få informasjon om at munnbindene møter kravene.

Les også Syk kunde kjøpte Vovi-munnbind: – Det er bare dårlig gjort

Opprettholder siktelsen

Politiet understreker at resultatet av testene ikke får betydning for siktelsen mot Idar Vollvik.

– Han er siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr, og det er endringen av merkingen som er sentralt. Grunnlaget for siktelsen er at munnbind merket med «ikke-medisinske munnbind» er ommerket til «medisinske munnbind», heter det i meldingen fra politiet.

Ifølge politiet gjelder der uavhengig om munnbindene viser seg å ha en bedre kvalitet enn det den opprinnelige merkingen tilsier.

Medisinsk utstyr er et integrert produkt. Det vil si at blant annet opplysninger om produktet, samsvarsvurdering, samsvarserklæring, CE-merking, og opplysninger om sikker og trygg bruk på norsk skal følge produktet.

– Feilmerking og ommerking av munnbind er straffbart. Det er svært viktig at brukere av medisinsk utstyr kan stole på den merkingen som følger produktet, skriver politiet.