Én person savnet etter eksplosjon i bolighus

– Huset har rast sammen. Det er totalskadet, sier fungerende vaktkommandør Shahrooz Lahooti ved 110-sentralen.

Boligen er fullstendig sammenrast etter eksplosjonen. Foto: ØRJAN DEISZ

Én person er ikke gjort rede for etter hendelsen, opplyser Lahooti.

Brannvesenet ble varslet klokken 08.40 lørdag morgen om husbrannen på Osterøy.

– Vi vet ikke om det er folk inne i huset. Det er totalskadet, og har rast sammen, sier Lahooti.

I tillegg til brannmannskaper har politi og ambulanse rykket ut til Osterøy.

– Vi er på stedet og har startet utvendig slukking. Brannmannskapene har hørt små eksplosjoner fra huset, sier den fungerende vaktkommandøren.

Branntomten må sikres før brannmannskapene går inn på området.

– Det er mulig sprengstoff som har forårsaket eksplosjonen. Det er den teorien vi har. Det er politiet som skal etterforske, sier Lahooti.

Naboer forteller at huset begynte å brenne etter eksplosjonen. Foto: 2211-TIPSER

– Huset har kollapset

– Vi fikk melding om at det hadde vært en eksplosjon fra et hus. Det er uvisst om det er noen inne i huset. Det har kollapset, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i politiet.

Politiets innsatsleder på stedet, Frank Listøl, forteller at situasjonen var kaotisk da meldingene kom inn lørdag morgen.

– Hendelsen ble trippelvarslet. Vi visste ikke hva som hadde skjedd. Vi fikk ut luftambulanse for å få oversikt fra luften, sier Listøl.

Tre personer gjort rede for

Det skal ikke ha vært personer rundt huset da nødetatene kom frem til stedet. Politiet vet ikke hva som er årsaken til eksplosjonen.

– Det var et kjempedrønn. Vi ser at det ligger masse smårester på utsiden av tomten, sier Listøl.

Det skal være en familie som bor i huset. I en pressemelding opplyser politiet at det er registrert fire personer på adressen. Tre av disse har politiet kontroll på.

– Vi fikk raskt navn på familien som bor der, og har kommet i kontakt med noen av dem. De var heldigvis et annet sted, sier Listøl til BT.

De tre personene blir nå tilbudt krisehjelp.

Politiets innsatsleder, Frank Listøl Foto: ØRJAN DEISZ

Våknet av kraftig smell

To naboer som BT har snakket med forteller at de våknet av et kraftig smell som de oppfattet som en eksplosjon.

– Vinduer og bygningsdeler ligger blåst ut over jordet rundt 20 meter fra huset og ut mot veien. Det gikk cirka fem minutter fra eksplosjonen til huset begynte å brenne. Etter noen få minutter var huset fullstendig overtent, sier den ene naboen.

Den andre naboen forteller at et stort område rundt det ødelagte huset nå er sperret av.

Området evakuert

– Rundt 20 personer er evakuert i nabolaget. Brannmannskaper har dynket boligen og området rundt med en vannkanon. De små eksplosjonene har gitt seg, sier vaktkommandør Lahooti litt før klokken 10.

Et næringsbygg som ligger like ved det sammenraste huset er evakuert.

Eieren forteller at glassbiter er blitt kastet utover parkeringsplassen og taket.

En ansatt som var på jobb lørdag morgen forteller at hun kjente det kraftige smellet, men trodde først det var sprengningsarbeid. Noen minutter senere skjønte hun at hun måtte komme seg ut. Da var nødetatene allerede varslet.

– Kommunen på Osterøy er varslet, og vil eventuelt ta en prat med naboer og andre som har vært vitne til dette. Det kan oppleves traumatisk å våkne til en sånn hendelse, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Shahrooz Lahooti.