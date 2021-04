Boligbrann på Osterøy: – Huset har rast sammen

– Huset har rast sammen. Vi har startet slukking, sier fungerende vaktkommandør Shahrooz Lahooti ved 110-sentralen.

Boligen er fullstendig ødelagt, ifølge Brannvesenet. Foto: 2211-TIPSER

Brannvesenet ble varslet klokken 08.40 lørdag morgen om husbrannen på Osterøy.

– Vi vet ikke om det er folk inne i huset. Det er totalskadet, og har rast sammen, sier Lahooti.

I tillegg til brannmannskaper har politi og ambulanse rykket ut til Osterøy.

– Vi er på stedet og har startet utvendig slukking. Brannmannskapene har hørt små eksplosjoner fra huset, sier den fungerende vaktkommandøren.

To naboer som BT har snakket med forteller at de våknet av et kraftig smell som de oppfattet som en eksplosjon.

– Vinduer og bygningsdeler ligger blåst ut over jordet rundt 20 meter fra huset og ut mot veien. Det gikk cirka fem minutter fra eksplosjonen til huset begynte å brenne. Etter noen få minutter var huset fullstendig overtent, sier den ene naboen.