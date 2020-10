Klok, uredd og arbeidsom

Professor Olga Dysthe fyller 80 år i dag.

Olga Dysthe er kjent blant lærere i alle skoleslag i hele Skandinavia for sine bøker, artikler og utallige foredrag, skriver kolleger i jubilantomtalen. Foto: privat



Professor Olga Dysthe, Beiteveien 9, 5019 Bergen, fyller 80 år 9. oktober.

Olga er kjent blant lærere i alle skoleslag i hele Skandinavia for sine bøker, artikler og utallige foredrag.

De mest kjente bøkene er kanskje «Det flerstemmige klasserommet» og «Dialog, samspill og læring», som er oversatt til flere språk.

Hennes engasjement for at elevenes genuine stemme skal komme frem i undervisningen er viktig i dagens skole der spenninger møtes og krevende oppgaver skal løses.

Karrieren begynte med artium ved Firda Gymnas (1960). Så ble det lærerutdanning i Bergen (1963) og Magister i litteraturvitenskap i Tromsø (1975). Hun var adjunkt i Åsane (1964 til 1968) og lektor i Tromsø (1975 til 1989), hvor hun samtidig var praksislærer ved Universitetet i Tromsø (1981 til 1989) før hun avla doktorgraden der.

Fra 1994 var hun tilsatt ved Institutt for pedagogikk på UiB Hun er fremdeles en aktiv og inspirerende forsker med publikasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Senest som redaktør på boken Dialogisk pedagogikk, kreativitet og læring.

Under oppveksten på en fjellgård i Stryn, lærte hun praktisk arbeid og utviklet en sterk kjærlighet og respekt for naturen.

Sammen med Kristian har Olga fått tre barn og mange barnebarn. Hun arbeidet som lærer og studerte videre mens barna var små og fortsatte sin akademiske karriere når det lot seg gjøre.

Deretter har hun bygget opp et stort internasjonalt nettverk og en formidabel vitenskapelig produksjon. Stadig vender de to tilbake til Stryn, familien og naturen.

Olga viser oss at det ikke er nødvendig å bevege seg «rett frem» for å gjøre seg bemerket i akademia, men at en heller skal ta de mulighetene som livet byr på.

Olga Dysthe er klok, uredd og arbeidsom, og hennes respektfulle og engasjerte vesen gjør inntrykk.

Gjennom å bruke kunnskap og livserfaringer evner hun å inspirere forskere og lærere på alle utdanningsnivå med innsikt i deres virkelighet.

Vi gratulerer vår kjære kollega professor emerita Olga Dysthe med dagen!

På vegne av kollegaer, Kariane Gärtner Westrheim, Astrid Tolo og Ingunn J. Ness