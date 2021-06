Se oppskriften trinn for trinn.

Du kan finne sertifikatet digitalt på Helse-Norge, eller gi noen andre fullmakt til å skrive det ut. Det jobbes også med en egen løsning for ikke-digitale brukere. Foto: Tuva Åserud

Stadig flere vestlendinger vaksineres mot covid, og kan vise frem sitt koronasertifikat på reise.

Men hvordan finner man egentlig sertifikatet? Og hvordan fungerer det? Her får du svar.

1

Gå inn på Helse-Norge

Slik ser appen ut når du har lastet den ned. Foto: Tuva Åserud

Du kan laste ned Helse-Norge-appen i App Store for Iphone eller Google Play for Android.

Gå inn i appen på telefonen og trykk på «Logg inn» øverst i høyre hjørne.

Om du foretrekker å bruke datamaskin, kan du gå inn på nettsidene til helsenorge.no. For eksempel her. Da blar du nedover og trykker på: «Logg inn for å se ditt koronasertifikat».

Hvis du har brukt en annen lenke, kan det være at du må bla ned og trykke på «koronasertifikat», eller finne sertifikatet under «koronaverktøy».