Skal du hjem til jul? Da er det på tide å booke billetten, råder reiseselskapene.

Vy har satt inn 8500 ekstra seter, mens hurtigbåter og ekspressbusser kjører med redusert kapasitet. Slik blir juletrafikken fra Bergen.

Det er fremdeles ledige seter på Bergensbanen, opplyser Vy. Foto: Bård Bøe

– Det er en del avganger som begynner å bli fulle, men vi har fremdeles plass alle dager frem mot jul, sier Åge-Cristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

22. og 23. desember blir de travleste dagene, forteller han, og Vy har satt inn 8500 ekstra seter på Bergensbanen for å frakte folk frem mot jul.

Det går tog alle dager, men ingen nattog på julaften og nyttårsaften, forteller han.

– Om du bestiller alene, vil du få et dobbeltsete for deg selv. Bestiller flere sammen, får dere sitte sammen. Det er lurt å tenkte på, dersom du skal bestille for flere som ikke er i samme kohort. Da bør billettene bestilles i flere omganger, sier han.

Fergene går som planlagt. Hurtigbåtene har redusert kapasitet.

Andrè Høyseth, driftsdirektør for Fjord 1, sier at fergeavgangene deres vil gå upåvirket av korona.

– Vi har god kapasitet og ser for oss at trafikken skal flyte fint uansett hvilken dag man skal reise. Det blir travlest fredag denne uken, og på tirsdag og onsdag neste uke. Da bør en kanskje være forberedt på å stå over en tur på enkelte samband, sier han.

Avgangene fra Halhjem Foto: Eirik Brekke

Heller ikke Norleds hurtigbåter har gjort endringer i rutetidene grunnet korona, men det vil gå færre båter i helligdagene slik det vanligvis gjør.

– Det er redusert kapasitet. Vi fyller opp 85 prosent av normal kapasitet for å ivareta smittervernsregler på best mulig måte, sier Bjørn Egil Søndenå, som er regionssjef for hurtigbåtene.

Han anbefaler reisende å kjøpe eller bestille billetter på forhånd, og å ta med seg munnbind for å ivareta smittevernhensyn til andre.

– Book billetten tidlig

Merethe Olsen, administrerende direktør for NOR-WAY bussekspress, forteller til BT at de har vært hardt rammet av koronasituasjonen.

– Vi har et redusert tilbud i julen, men følger med hele tiden, og er innstilt på å prøve å sette inn busser om det blir utsolgt. Men da må passasjerene booke tidlig slik at vi ser hvor stor etterspørselen er, sier hun.

Hun forteller at bussene kjører med rundt 50 prosent av kapasiteten for å sikre at passasjerene kan holde 1 meters avstand.

– Og foreløpig er ingen bussturer utsolgt?

– Det stemmer. Det er bare å booke billetten tidlig, så skal vi gjøre det vi kan for å få alle hjem.