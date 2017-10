Bergensmannen (63) ligger på Haukeland med så alvorlige skader at han ikke kan forklare seg. Politiet etterlyser vitner, spesielt en ung kvinne i bil.

Med alvorlige, ytre skader i hodet ble 63-åringen funnet cirka klokken 20.10 søndag – vest for terminalbygget på Strandkaien i Bergen sentrum.

En kvinne som var på jobb i nærheten fant mannen omtrent der ringen er på kartet øverst.

Helsevesenet ble varslet, og mannen ble tatt med i ambulanse. Først gikk turen til legevakten. Senere ble mannen sendt videre til Haukeland universitetssykehus, der han onsdag ettermiddag fortsatt ligger innlagt.

– Fikk litt kontakt

– Kvinnen som fant ham fikk litt kontakt med ham, men han var uklar. Fortsatt er tilstanden hans slik at vi ikke kan avhøre ham, sier overbetjent Jannike Bremar Johannesen.

Hun er leder for voldsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon. Nå etterlyser hun vitner som kan kaste lys over hva som skjedde med mannen. Det var flatt på stedet der han ble funnet.

– Vi vet ikke om skadene skyldes ytre vold eller om dette har vært et uhell, for eksempel et fall. Skadene han hadde kan oppstå ved et fall, og det er kanskje den mest plausible forklaringen. Foreløpig har vi ingen indikasjoner på vold. Men vi vet ikke.

Saken er kodet som en såkalt undersøkelsessak, det vil si at politiet sjekker om noe straffbart kan ha skjedd.

Ung kvinne i bil

Johannessen forteller at kvinnen som fant 63-åringen var i kontakt med en ung kvinne på stedet. Den unge kvinnen kom med bil for å hente en passasjer på 20.15-båten.

– Denne unge kvinnen skal ha sagt at hun så mannen i forkant av at han ble funnet. Men vi har ikke fått kontakt med henne siden. Vi vil veldig gjerne at hun tar kontakt med oss for å fortelle hva hun så, og om det eventuelt var andre personer i nærheten.

En ekstra utfordring for politiet er at det gikk cirka et halvt døgn før de ble varslet om den skadde mannen. Varselet kom fra sykehuset, som mandag morgen kontaktet politiet for å høre om de kjente til saken.

– Trolig har ambulansepersonellet som hentet ham vurdert at dette ikke var en politisak. Men dagen etter valgte altså sykehuset å varsle oss.

Politiet etterlyser nå vitner som kan ha sett eller hørt noe i området i tidsrommet fra cirka klokken 19.45 søndag til cirka klokken 20.10.

Spesielt er politiet interessert i kontakt med kvinnen som kom med bil.

Politiet kan kontaktes på 02800.