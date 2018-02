Biskop Halvor Nordhaug mener politiet brøt sine egne retningslinjer da den afghanske familien ble hentet i menighetshuset på Fitjar.

Biskopen liker svært dårlig fremgangsmåten til politiet da da fem afghanske asylsøkere ble tatt med makt. De fem har fått avslag på søknadene om opphold, og har utvisningsvedtak mot seg. Dette er anket.

Familien trodde selv de satt i kirkeasyl hos frimenigheten Nytt Liv Sunnhordland. I retningslinjene som politiet har fått fra Justisdepartementet, heter det følgende:

Det er «som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus for med makt å hente utlendinger som skal sendes tilbake til hjemlandet. Tilsvarende vil i utgangspunktet gjelde hvis utlendingen har søkt tilflukt i kirkebyggtilhørende trosretninger utenfor den norske kirke».

Politiet: Ikke kirkebygg

Retningslinjene ble gitt i 1999, og gjelder fortsatt, ifølge departementet. Familien fra Afghanistan og menigheten som hjelper dem trodde de var trygge i huset de bodde i.

Men Politiets Utlendingsenhet (PU) skriver til BT at «boligen som personene har bodd i er ikke et kirkebygg. Det eies av Frimenigheten Nytt Liv. Etter politiets opplysninger har det tidligere vært brukt til forsamlingshus for Nytt Liv».

– Ingen tvil om at det er kirkebygg

– Dette er jeg helt uenig i. Det er ingen som helst tvil om at dette huset må betraktes som et kirkebygg, etter departementets egne retningslinjer. Så sent som torsdag kveld ble det holdt møte der. Det står på veggen at huset heter Betania, og alle som ser det må forstå at det er et forsamlingshus og ikke et bolighus, sier biskopen.

Han legger også vekt på at menigheten selv helt klart har definert bygget som et menighetshus, og brukt det som det.

– Jeg stiller meg helt uforstående til det politiet har gjort her, sier biskopen. Han mener politiet også må ha fått med seg at det har vært regelmessig kristen møtevirksomhet i bygget, senest torsdag kveld.

Vil ha møte med departementet

Han vil i dag ta kontakt med Norges kristne råd, som er den største tverrkirkelige organisasjonen i Norge.

– Jeg vil be dem om å få til et møte med ledelsen i Justisdepartementet for å få avklart hvordan retningslinjene skal forstås. Det som har skjedd her virker som et klart brudd på disse, sier Nordhaug.

Også politioverbetjent Pål Gjil, som ledet aksjonen fredag morgen, sa til BT fredag at huset var en bolig, og ikke et kirkebygg.

Kommunen: Ikke omregulert

I Fitjar kommune får BT opplyst at huset aldri er blitt omregulert til boligformål.

«Den aktuelle eigedommen er i kommuneplanen regulert til «offentleg/privat tenestetyting», dvs ei anna regulering enn bustad. I matrikkelen er både eigedommen og bygningen kvar for seg registrert som «bedehus/menighetshus»», skriver assisterende rådmann Svein Dale Soleng i en e-post til BT.

Orienterte departementet

Fylkesleder for Hordaland KrF, Dag Sele, sier det er veldig overraskende at politiet går inn i et bygg som "helt opplagt har tjent som et forsamlingshus for en menigjet".

– Jeg tenker det er viktig å få avklart om dette varsler et brudd med en lang tradisjon og praksis, eller om det er en feilvurdering, sier Sele, som understreker at han kun kjenner saken via media.

Han mener det er urovekkende dersom man legger seg på en annen linje enn den beskyttelsespraksisen som samfunnet har akseptert at folk kan søke i et gudshus.

Fredag ettermiddag ble det kjent at Justisdepartementet var varslet om aksjonen på forhånd. Konfrontert med at statsråd Sylvi Listhaug var orientert, svarer Sele:

– Dette er overraskende. Det innebærer at statsråden ville hatt en mulighet til å stoppe dette, forutsatt at hun var riktig informert. Enten er hun for dårlig informert eller feilinformert, eller så må en stille spørsmål ved om dette var en feilvurdering.