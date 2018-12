Forteller om havariet i intervju med VG.

– Jeg våknet opp på dørken. Jeg tok meg selv i å våkne av at jeg ropte «nei», forteller skipssjef på KNM «Helge Ingstad», Preben Ottesen i et stort intervju i VG.

Skipssjefen lå og sov da fregatten kolliderte med tankskipet TS «Sola» i Hjeltefjorden natt til 8. november.

Han forteller til VG at han en liten stund var «superforvirret», men at han i løpet av sekunder var «på igjen» og fikk på seg uniform og løp mot broen.

Trodde de traff container

Radarbildet der viste at de var midt i fjorden.

– Da ble jeg lettet, og tenkte først at vi sikkert hadde truffet en container, eller noe som lå og fløt i vannet, forklarer Ottesen til VG.

Siden skipet tippet, skjønte han likevel raskt at situasjonen var mer alvorlig enn som så. Skipssjefen roser alle 173 om bord for måten de håndterte situasjonen som oppstod, da vannet flommet inn i flere rom på båten.

Geir Martin Strande (arkiv)

Ottesen sier dette om hvorfor han sov på det tidspunktet kollisjonen skjedde:

– Jeg må selvsagt sove i blant jeg også. Etter 12 år på sjøen kjenner jeg kysten som min egen lomme, så jeg vet akkurat når jeg må være på broen og når jeg kan hvile. Mellom Kristiansund og Hjeltefjorden var jeg oppe fire ganger. Siste gang jeg la meg var da vi kom ut i Sognefjorden, rundt klokken 02.00.

Utsatte hevingen

Hevingen av KNM «Helge Ingstad» er utsatt til januar av hensyn til sikkerheten for de innleide dykkerne, meldte Forsvaret torsdag.

Ifølge pressemeldingen har dårlei vær gjort at skipet har seget lenger ned. Dette har ført til at fartøyet rører sjøbunnen der fire av løftekjettingene skulle føres under.

«Det er for trangt for dykkerne å få plassert det siste settet med løftekjettinger. Forsvarsmateriell ser derfor på andre muligheter for å løfte fartøyet i akkurat dette partiet», heter det på Forsvarets nettsider.