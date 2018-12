I HAVSNØD: Onsdag vil et skip fra Kystverket ankomme stedet der Austevoll-båten «Northguider» grunnstøtte utenfor Svalbard i forrige uke. FOTO: LUFTTRANSPORT AS

– Vi gjør alt vi kan for å berge havaristen og minske skadeomfanget

Kystverket og Austevoll-rederiet Opilio AS jobber på spreng for at den havarerte båten «Northguider» kan berges så snart som mulig.

Fredag kveld måtte besetningen på 14 mann hentes opp av to redningshelikoptre da Austevoll-båten «Northguider» gikk på grunn i dårlig vær utenfor Svalbard. Etter planen skal kystvaktskipet KV «Svalbard» dra fra Svolvær og ankomme Longyearbyen ved midnatt natt til 2. januar. Der vil de plukke opp redningsmateriell og seile videre til havaristen. Tråleren står nå på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet – midt i et naturreservat. Den havarerte Austevolls-båten ligger stabilt, på tross av dårlig vær Ukjent skadeomfang Det er Kystverket som koordinerer bergingsaksjonen. Vakthavende på beredskap, Hans Petter Mortensholm, sier mandag at det viktigste er å få klarhet i skadeomfanget. – Vi må få kartlagt hvor store skader det er om bord og om det er mulig å ta båten av grunn, sier Mortensholm. Han opplyser at det er meldt om vanninntrengninger i maskinrommet, men at detaljer rundt skadene ikke vil bli klart før KV «Svalbard» er på plass 2. nyttårsdag. Sysselmannen på Svalbard har fløyet med helikopter over båten, som har over 320 kubikk diesel om bord. Så langt tyder ingenting på at fartøyet har begynt å lekke olje. – Men det er alltid en risiko når en båt står slik på grunn, sier Mortensholm. Bergingen vil trolig ta dagevis – Vært gjennom noe dramatisk Austevoll-rederiet som eier båten, Opilio AS, jobber nå kontinuerlig sammen med Kystverket for å planlegge bergingen. Både skipskapteinen og hovedmaskinisten på båten ble igjen på Svalbard for å bistå i arbeidet. Resten av mannskapet dro hjem søndag. – De har vært gjennom noe dramatisk. Vi har derfor blitt bedt av mannskapet om å ta oss av videre spørsmål, sier Asle Birkeland. Han er fartøysjef og medeier i selskapet. – Kan du si noe om hva som førte til at mannskapet måtte reddes? – Akkurat nå gjør vi alt vi kan for å berge havaristen og minske skadeomfanget, men det er klart at vær og vind var en medvirkende faktor. Det gjenstår å få en full oversikt over hva som har skjedd, sier Birkeland. Melder bedre vær Området der båten nå ligger er nær fastlandet, men tilkomsten er likevel krevende. Det dårlige været skal trolig lette utover uken. – Fartøyet ligger i samme posisjon som da besetningen ble reddet opp på fredag. Det er meldt om roligere vær fra onsdag og utover, sier Mortensholm i Kystverket. Det er politienheten hos Sysselmannen på Svalbard som vil etterforske grunnstøtingen og hendelsesforløpet videre. Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen sier at dette arbeidet ikke vil komme i gang før etter nyttår. – Det viktigste nå er å få berget båten, sier Carlsen.