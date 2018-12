Kvinnen er tiltalt for brudd på straffelovens § 136 om oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha hatt kontakt med flere personer med tilknytning til ISIL, og deltatt i arbeid med å utvikle og spre ISIL-propaganda. Deretter skal hun ha gjort forberedelser til å reise til ISIL i Syria.

Hun ble pågrepet i Østerrike i det hun forsøkte å reise til Istanbul. Hun fikk opphold i asylmottak, men reiste videre til Italia. I november 2017 ble hun pågrepet av italienske myndigheter, og 5. desember 2017 ble hun uttransportert til Norge.

Kvinnen er også tiltalt for å ha ytet «økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon». Ifølge politiet skal kvinnen ha overført et ukjent beløp til IS-krigeren Faarah Mohammed Sabriye ved to anledninger. Hun skal også ha overført i underkant 847 USD til Aweys Shikhey Faqey som er dømt for terrorplanlegging. I 2017 skal hun også ha sendt rundt 150 USD til en annen IS-medlem i Sudan.