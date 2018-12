Flere hundre var klar for et utebad julaften.

I år åpnet Nordnes sjøbad for første gang i historien på julaften. Etter første time kunne arrangøren kalle det en suksess. Da hadde 200 mennesker allerede vært i bassenget og sjøen. Deretter kom enda flere.

Like før stengetid hadde 600 mennesker vært innom. Det er tall som er på høyde med besøket på en god sommerdag.

Nordnes sjøbad

– Vi visste at dette er en by med mye gale folk, men dette er helt sykt. Fantastisk, er det, sier Håkon A. Egeberg Johansen, daglig leder ved Ado og Nordnes sjøbad.

7,3 grader i sjøen

Da sjøbadet åpnet dørene klokken 09.00 julaften var det kø utenfor. I sjøen var det 7,3 grader i sjøen. I bassenget 26 grader. Og i luften 2,4 grader.

Elias Dahlen

Blant dem som valgte å hoppe rett i sjøen var Christine Dalebø Gjerdevik og Mailen Vangsnes.

Først kvinnet de seg litt opp på kanten. Så var det bare å kjenne på 7,3 grader sjø i Byfjorden. Etterpå var det fint med 26 grader i bassenget.

– Det var friskt, sier Mailen.

– Kaldt, sier Christine.

– Men bedre enn fryktet, mener Mailen.

Savner utebasseng

Christine Gjerdebø bor i Oslo og savner et utebasseng om vinteren der. Hun var klar da muligheten bød seg i Bergen midt på vinteren.

Elias Dahlen

– Men jeg hadde aldri trodd det skulle være så mye folk her, sier hun.

– Nå blir det noen ekstra lengder i bassenget før pinnekjøttet.

Elias Dahlen

De som kom på bading julaften fikk også tilbud om julegrøt. Nissen sto på kanten med julegaver og nisseluene satt på de fleste av hodene.

– Vi bestilte til slutt 200 porsjoner, men regnet med at det ble for mye og at vi måtte ta med noe hjem. Nå tipper jeg at alt forsvinner, sier Johansen.

Håper på tilbud hele året

Det er krevende å holde 26 grader i sjøbadet på denne tiden av året. Men når det kommer fjernvarme om rundt ett og et halvt år blir det teknisk enklere.

– Vi håper at politikerne i byen og flere andre ser at det er behov for et helårs utebasseng i Bergen. Folk gir tydelig uttrykk for at de ønsker det, sier Johansen.

For dem som ikke kom seg løs fra gryten med pinnekjøtt julaften: Det er nye sjanser nyttårsaften. Da blir det også gratis bading på Nordnes.