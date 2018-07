Mange titalls hadde samlet seg på Ulriken for å se århundrets lengste måneformørkelse.

Flere titalls mennesker kom gående opp mot Ulriksbanen nedre stasjon like før siste avgang fredag kveld. De fleste med tursekker og kamera rundt halsen.

Ved bunnen av fjellet sto minst 50 biler parkert langs veien.

Alle BT snakket med hadde ett mål: Å få sett månen havne i jordens skygge. En total måneformørkelse, med andre ord.

– Dette får jeg nok bare sett én gang i livet mitt. Derfor ville jeg opp hit, sier Mathilde Nordahl (11).

Jannica Luoto

Overnatter på toppen

11-åringen har akkurat kommet opp til toppen av Ulriken sammen med moren, Karina Nordahl, da BT snakker med henne.

Med niste og soveposer i sekken, har de planlagt å tilbringe natten på Ulrikens topp.

– Dette måtte vi bare ha med oss. Det er helt magisk her oppe. Nesten ubeskrivelig, sier Nordahl.

Jannica Luoto

Både Mathilde og moren sier at målet var å se noe til selve måneformørkelsen, men presiserte at det ikke var det viktigste med turen.

– Det viktigste er å være her. Sove under åpen himmel i denne fantastiske varmen. Vi har det så godt her i Norge, sier Nordahl.

Jannica Luoto

Mars nærmere enn på 15 år

Fredagens måneformørkelse sammenfaller med at planeten Mars er nærmere jorden enn den har vært på 15 år.

Det vil si at planeten vil ligge enda lavere enn månen i horisonten. Det røde lyset fredag skyldes altså at planeten Mars lyser rødlig.

Fakta: Måneformørkelse Månen mørklegges fordi den havner i jordens skygge.

Fredagens måneformørkelse er total, som vil si at hele månen skyggelegges.

Måneformørkelser er synlig fra hele jorden, så lenge månen er over horisonten.

Under formørkelsen treffes månen av brutt sollys som kan gi den røde fargen.

Under den totale formørkelsen blir månen mørk og rød, men når den går ut av jordskyggen kan du se skyggen av krumningen av jorden på månen. Kilder: Store Norske Leksikon

Det røde lyset var akkurat det Jørgen Rolland og samboeren Malin Fjellestad håpet å få et glimt av.

– Vi har gått opp fra Nattland for å få med oss dette. Jeg håper det blir rødt, men jeg vet ikke helt hva vi kan forvente, for å være ærlig, sier Rolland.

Jannica Luoto

– Vanskelig å se

En av de kanskje mest entusiastiske i forkant av måneformørkelsen, Roar Inge Hansen, hadde planlagt nøye hvor han skulle stå for å være vitne til det usedvanlige skuet.

Da BT snakket med ham like før midnatt, var han på kaikanten, like sør for Sotrabrua.

– Jeg kunne så vidt se det klokken 23.13, akkurat da den totale formørkelsen var over.

Jan M. Lillebø

Han sier det ble vanskelig å få observert fenomenet så godt som de fleste kanskje skulle ønske.

– Formørkelsen var ekstra mørk. I tillegg sto den lavt på himmelen. Dessuten var det ganske lyst og litt skyer. Det gjorde det ekstra vanskelig å se den.

Han legger ikke skjul på at forventningene ikke helt innfridde.

– Men det har vært en veldig fin kveld. Litt så vi, og været var helt strålende.