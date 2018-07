Men det blir berre ein liten pause frå tørka

Tysdag fortel meteorologen at vil kunne regne kring ti milimeter det neste døgnet på enkelte stadar i indre strøk av Sogn og Fjordane og Hordaland. I Ytre Sunnfjord- og Nordfjord vil det og kome nedbør, seier meterologen.

– Men meldingane som no kjem må takast med ei klype salt sidan slike byger medførar store lokale forskjellar i nedbørsmengder, seier Korneliussen.

På torsdag og fredag er det meldt finare vêir med temperaturar over 20 grader på Vestlandet. Laurdag og søndag igjen er det igjen meldt om regn. Denne gongen ifølgje med torevêr, seier meterologen.

Han trur det blir den våtaste regndagen i Sør-Norge på over ein månad.

Ikkje eit teikn på at vêret snur

Regnet denne veka er likevel lite meir enn eit glimt av håp for dei tørkeramma bøndene.

– Det ser framleis mørkt ut for dei som slit under tørka. Vi ser ingen store teikn til at vêret er i ferd med å snu, seier meteorologen.

Han påpeikar at styrtregnet som kjem på enkelte stadar denne veka ikkje er ideelt for avlingane.

– Dei treng meir jamt regnvêr. Slikt styrtregn trekker ikkje like godt ned i bakken, seier han.

Regnet som fell den veka vil i beste fall bidra til å minske skogbrannfaren i Sør-Norge for ei lita stund, ifølgje meteorologen.

– Skogbrannfaren vil raskt vere tilbake på same nivå, seier han.

Litt torevêr på tysdag

– Det har vore registrert eit fåtall lynnedslag på vestlandet på tysdag, men det er ellers lite torefare på Vestlandet det neste døgnet, seier meterologen.

Geir-Åge Follesø

Grunna nedbøren den siste tida har brannsjefane i Austrheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen oppheva det totale bålforbodet.

Det generelle bålforbodet er framleis gjeldande fram til 15. September. Det er no lov å grille på eigna stadar som i parkar og på stranda. Det er og lov til å brenne bål der det openbart ikkje er fare for spreiing. Båltenning er alltid på eiget ansvar.

Brannsjefane understrekar i pressemeldinga at det totale bålforbodet straks kan bli innført igjen.

– Visst det tørkar veldig opp igjen vil det totale eldforbudet innførast på nytt, seier brannsjef i Lindås, Ole Johan Ingebrigtsen til BT.