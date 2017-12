Lovise Leikvoll (26)

– Da jeg gikk i 6. klasse, hadde vi sykkeldag på skolen. Vi fikk besøk av en MC-politimann, og han gjorde et så godt og positivt inntrykk på meg at spiren ble sådd. Nå sitter jeg her, klar for en karriere i politiet. Politiskole og MC-kurs er gjennomført. Det eneste jeg venter på nå, er fast ansettelse. Neste år blir spennende. Går det som jeg håper, blir jeg satset på. Da venter en spennende tjeneste med varierte oppgaver, der jeg får møte mennesker. Og selvfølgelig blir det en stor ære om jeg får være med og eskortere kongen og dronningen, når de besøker byen vår.