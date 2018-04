Mopedføreren ble hentet av ambulanse etter et trafikkuhell med en politibil.

– Det har vært et trafikkuhell mellom en moped og en politibil. Jeg vet ikke hva som har skjedd, det skal vi undersøke nå, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Meldingen om sammenstøtet kom klokken 13.29 torsdag ettermiddag.

– Lettere skadet

– En person er fraktet vekk i ambulanse. Vedkommende skal være lettere skadet ifølge ambulansepersonalet, sier Halleraker.

– Skal dette etterforskes av spesialenheten?

– Siden det er en politibil involvert, blir spesialenheten rutinemessig varslet. Så blir det opp til dem å undersøke om det har skjedd noe politiet kan klandres for. Vi etterforsker dette som et trafikkuhell, utdyper operasjonslederen.

Eirik Brekke

– Er det store materielle skader på mopeden eller politibilen?

– Nei, det er nesten ingen skader, sier Halleraker.

– Mistanke om rus

Politiets innsatsleder på stedet, John-Endre Skeie, sier at politibilen ville stanse en moped med to personer, der den ene ikke hadde hjelm.

– Politiet mistenker at begge var ruspåvirket. Det har vært to patruljebiler på stedet som har foretatt vitneavhør. Hvorfor sammenstøtet skjedde, vet jeg ikke. Passasjeren er dimittert, opplyser Skeie.

Et vitne forteller til BT at hun synes hendelsen var dramatisk.

– Jeg hørte et smell og gikk ut for å se. Jeg så scooteren lå over mannen som skrek. Det tok lang tid før ambulanse kom til stedet, sier hun.