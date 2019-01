– Det er en forferdelig situasjon og noe som ikke skal skje, sier Ove-Christian Fredriksen, administrerende direktør i Akasia.

Fredag morgen meldte politiet at gutten (1) som ble hengende fast i barnevognen, er død.

Ulykken skjedde i Akasia Paradis barnehage i Birkelundsbakken torsdag 3. januar.

– Vi er utrolig lei oss for det som har skjedd og beklager på det sterkeste overfor barnets familie. Våre tanker og vår dypeste medfølelse går til barnets foreldre og andre pårørende som nå står i en ufattelig vanskelig situasjon, sier Ove-Christian Fredriksen.

Alle som er tett på barnehagen er i dyp sorg, sier Fredriksen.

– Det er forferdelig når noe slikt skjer. Det er helt uvirkelig, sier han til BT.

– Skal ikke kunne skje

Fredriksen sier det viktigste nå er at foreldre og pårørende får den oppfølging de trenger.

– Vi vil gjøre det vi kan. Det er også viktig å ta vare på de ansatte og passe på at de andre barna blir godt ivaretatt, sier han.

Alice Bratshaug (arkiv)

Torbjørn K. Sognefest er bistandsadvokat for guttens foreldre. – En tragisk sak med verst tenkelig utfall, sier Sognefest til BT.

Sov i sportsvogn

Gutten lå i en sportsvogn inne på et soverom i barnehagen da ulykken skjedde. Han ble hengende fast med en stropp rundt halsen.

Eli Valheim er politijuristen som har ansvaret for saken. Ifølge henne var stroppen en del av selen på vognen. Valheim sier gutten lå i en vogn som tilhører foreldrene.

– Det er denne stroppen, eller delen av selen, som forårsaket skadene, sier politiadvokaten.

Ansatte i barnehagen satte i gang behandling med en gang ulykken ble oppdaget, før helsepersonell kom til stedet. Gutten var i live, men bevisstløs, da han ble fraktet til sykehus.

I tre uker har gutten ligget kritisk skadd på Haukeland sykehus.

Gutten døde fredag morgen, ifølge politiet. Klokken 10.00 ble det sendt ut en pressemelding om dødsfallet i samråd med guttens foreldre.

– Enormt med medfølelse

Også foreldre i barnehagen ble varslet om dødsfallet fredag morgen.

– Dette er bare ufattelig vondt og trist, sier Jørgen Seljenes, som er foreldrerepresentant i Akasia Paradis.

Det går 110 barn i barnehagen. Dette er en svært tung dag for alle som er knyttet til barnehagen, uttrykker han.

– Jeg vil bare uttrykke enormt med medfølelse overfor familien det gjelder, sier Seljenes.

Alice Bratshaug (arkiv)

Går inn på de ansatte

Ove-Christian Fredriksen sier at det som har skjedd går sterkt inn på de ansatte i barnehagen.

– De ansatte tar det svært tungt. Det er ufattelig vondt og trist at ett av barna i barnehagen er borte. Barn skal være trygge i barnehagen og en ulykke som dette skal ikke kunne skje, sier Fredriksen.

Fredriksen forteller at han fryktet at dette ville bli utfallet, og at de har hatt beredskapen klar.

– Vi har informert alle foreldre, og har personell klart som kan ta seg av de ansatte.

Akasia valgte å holde barnehagen åpen.

– Det er mer enn nok folk som ivaretar barna som er igjen. Jeg er trygg på at det er et godt tilbud for dem, sier Fredriksen.

Har innført sovevakter

Etter ulykken har Akasia bestemt seg for å ha faste vakter som skal ha tilsyn med alle barna som sover i vogn.

– Nå venter vi på endelig konklusjon fra politiet om vi skal gjøre noe mer med rutinene våre, sier Fredriksen fredag.

BT har tidligere skrevet at det er ulik praksis med sovevakt i barnehager.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan-Tore Sanner (H) har oppfordret barnehagene å ha tilsyn med sovende barn for å bedre sikkerheten.

Etterforsker ulykken

Etterforskningen av saken pågår fortsatt. Neste uke skal Kripos hjelpe til med en grundigere undersøkelse av barnevognen.

– Formålet er å finne ut mer, sett opp mot de opplysningene etterforskerne har hentet inn til nå, sier politiadvokat Valheim.

Hun vil ikke si om noen av de avhørte har noe annet enn vitnestatus.

– Hvilken status de vi har avhørt har, vil jeg ikke gå inn på. Uten at jeg legger noe i det.