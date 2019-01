Bilføreren satte seg bak rattet i denne nedsnødde bilen. – Sjåføren kunne mistet førerkortet. Dette er trafikkfarlig, sier politiets operasjonsleder.

Det kan koste deg både førerkort og tusenlapper hvis du unnlater å fjerne snø, is og dugg fra bilvinduene. Føreren som parkerte denne bilen ved Kilden senter i Ytrebygda i 9-tiden lørdag var heldig som ikke møtte på noen politipatrulje på veien til kjøpesenteret.

– Jeg var inne på et treningssenter da jeg så bilføreren rygge inn på parkeringsplassen. Først trodde jeg bilen kom til å krasje inn i min. Etterpå ble jeg veldig provosert over å oppleve en bilist komme kjørende med null sikt både i ene sidevinduet og gjennom bakvinduet. Det viser en dårlig holdning og kan utgjøre en livsfare for andre som ferdes i trafikken, sier Thomas Pettersen.

I strid med forskriftene

Eieren av bilen hadde riktignok feiet snøen vekk fra frontruten og fra sidevinduet på førersiden, men det er langt fra tilstrekkelig.

– Dette er helt klart i strid med forskriftene, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Han har kikket på ett av bildene som Pettersen tok, og viser til paragraf 1–3 i Forskrift om bruk av kjøretøy:

Thomas Pettersen

Dette sier reglene

«Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende».

– Det vi ser på dette bildet er overhodet ikke godt nok, sier Algrøy. Han sier det manglende utsynet kunne fått alvorlige konsekvenser både for fotgjengere og andre trafikanter på veien.

– Hva kunne reaksjonen blitt hvis politiet hadde stanset denne bilisten?

– Resultatet kunne blitt førerkortbeslag og en solid bot i tillegg, sier operasjonslederen.

Han tør ikke anslå botens størrelse, men det er gitt forenklede forelegg på 2000 kroner i en rekke liknende saker.

Husk også snøen på biltaket

Algrøy sier det er direkte trafikkfarlig å ferdes på veiene med en så nedsnødd bil. Dårlig tid eller blåfrosne fingre er ingen unnskyldning, ifølge operasjonslederen.

– Oppfordringen er å bruke de få minuttene det tar å gjøre bilen ren for snø og is. Glem heller ikke å fjerne snø fra biltaket. En bråbrems kan føre til alvorlige situasjoner hvis snøen plutselig fyker ned på frontruten, sier Algrøy.

Legger seg flat

Bilføreren forteller til BT at tidsnød var årsak til kjøreturen med den mildt sagt dårlige utsikten.

– Jeg lover at det er første og siste gang dette skjer. Forklaringen er at jeg hadde så vanvittig liten tid for å rekke jobben. Men det er selvsagt ingen unnskyldning. Jeg legger meg flat. Dette var helt klart uansvarlig gjort av meg og synes det er bra det blir fokusert på dette. Jeg er nok ikke alene om å slurve her, sier sjåføren, som ønsker å være anonym.

– Kjørte du lenge med så dårlig sikt til omgivelsene?

– Nei, det tar bare et par minutter å kjøre strekningen, og tok derfor sjansen. Men jeg hadde likevel en følelse av at noen kom til å ta bilder av bilen, sier sjåføren.