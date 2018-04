Inger Ingerda Vabø Hauge døde 15. mars, 92 år gammel.

Minneord

Den 15. mars gikk vår mor, Inger Ingerda Vabø Hauge fra oss, 92 år gammel. Siste året bodde hun på Metodistkirkens alders- og sykehjem, der hun trivdes godt og ble svært godt ivaretatt.

Hun var født på Hundvin i 1926, men bodde mesteparten av sitt liv i Bergen. Hun fikk oppleve krigen, eksplosjonen i 1944 da hun bodde rett over Vågen på Murhjørnet, og de harde 1950- og 60 årene. Det var ikke alltid lett å være mor til tre og få økonomien til å strekke til.

I sin ungdom gikk hun på tegnekurs på Kunsthåndverksskolen. Tegning og maling fortsatte hun med til langt opp i voksen alder. Hun drev også en periode med slektsgranskning.

Hun jobbet innenfor manufaktur det meste av sitt voksne liv, og var ekspeditrise i herreklesbutikker. Ellers var det musikken som var det viktigste for Inger. Hun var med i Harmoniens kor i 29 år, og i tillegg spilte hun gitar, piano og sang. Klassisk musikk og folkemusikk sto hennes hjerte nærmest. Både far og bror var eminente og kjente spelemenn (hardingfele). Så musikken hadde en stor plass hjemme hos oss. Vi lærte tidlig om betydningen av vår folkemusikk og de store klassiske komponistene, Beethoven, Händel, Bach og Mozart med flere. Noe vi har tatt med oss videre i livet. Hun var heller ikke fremmed for å hør på både, Dylan, Elvis, the Band og andre mer moderne storheter.

Privat

De minnene vi sitter igjen med nå er hennes unike evne til å være mor. For henne var det viktigste til enhver tid at hennes tre sønner, og senere barnebarn og oldebarn, skulle ha det bra. Hun satte alltid oss foran seg selv. Hun kunne lytte, være til stede, trøste og gi gode råd, og ikke minst «degge» for oss. Da koste hun seg.

Ofte kommenterte våre kamerater, som også satte utrolig stor pris på henne; «din mor er alltid så positiv og hyggelig, alltid blid og inkluderende». Ja, det var slik vi barna også opplevde henne.

Beskjeden, men likevel et utrolig varmt og godt menneske. Og uansett hva du gjorde for henne, var hun like takknemlig. Vi hadde et håp om at «mamsen» ville være med oss for alltid, men det gikk dessverre ikke. Vi savner henne dypt!

Karl, Bernhard og Rune Hauge