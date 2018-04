Aileen Grace Parantor (30)

– Den personen jeg savner mest, er bestemor. På filippinsk er ordet for bestemor «lola». Min bestemor er 97 år og fremdeles oppe hver dag. Kofferten min er pakket, og jeg skal besøke henne snart. Det er to år siden jeg var hjemme sist. Det jeg takker henne mest for, er at det var hun som lærte meg å be. Jeg er en av utrolig mange fra landet mitt, Filippinene. som har valgt å arbeide i et annet land. Nå har jeg vært sykepleier ved Nykirkens aldershjem i åtte år. Her har jeg rommet mitt, og her arbeider jeg. Jeg har det godt, men jeg er litt ensom av og til. Mange av de gamle her på hjemmet er også ensomme. Når de er triste, prøver jeg å trøste. Det første året i Norge lengtet jeg veldig etter varmen hjemme og vennene mine. Det hender fremdeles at jeg savner solen, men nå blir jeg ikke trist lenger. Drømmen er å få min egen familie her i Bergen. Hver søndag går jeg i kirken. Jeg tror Gud har en god plan for meg.