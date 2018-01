Fylkestinget har vedtatt å øke prisene for kollektivtrafikken i Hordaland.

Sjekk hvordan prisene blir fra 1. februar nederst i saken.

Mandag offentliggjorde Skyss de nye prisene for kollektivtrafikken i Hordaland. Selv om det er politikerne i fylkestinget som har bestemt prisøkningene, er det Skyss som får gjennomgå på Facebook.

«Blir flau av dokkar»

Dette er bare noen av kommentarene som har kommet i løpet av dagen:

«Skam dere!!! Dette blir for dumt!!».

«Blir flau av dokkar».

« ... dere sier at vi skal kjøre kollektiv, men da må prisene ned og ikke opp. Har dere tenkt over det ?».

«Dette går jo helt feil vei. Takk skal dere ha.»

«Skam dere! Dette er gjerrigknarkeri!»

Fjerner suksessrabatt

En av de største endringene er at billettprisene for buss, bybane og Askøyruten i Skyss-appen eller på Skyss-kort øker.

Frem til nå har man fått 17 prosent rabatt på disse, men den fjernes.

Minstepris blir dermed 37 kroner for voksne. Endringene gjelder også for enkeltbillett på båt for voksne, en rabatt som man tidligere har fått med Skysskort.

– Den rabatten ble innført som et stimuleringstiltak for å få flere til å bruke appen. Når vi nå har oppnådd dette, faser vi ut rabatten, i tråd med det andre byer har gjort, sa fylkesrådmann Rune Haugsdal til BT i fjor høst.

Billettypen ti klipp blir fjernet, men kjøper du slike før 1. februar, kan de brukes til og med 31. juli 2018.

Bjørn Erik Larsen

Dyrere periodekort

Foruten at suksessrabatten fjernes, blir periodenebillettene dyrere for alle utenom barn. Prisene for voksen, honnør og student økes med 3,5 prosent.

I kroner er den største prisøkningen for 30 dagers periodekort for voksne, som stiger med 30 kroner til 810 kroner.

Student og honnør må betale 15 kroner mer for samme periodekort, som øker til henholdsvis 485 og 405 kroner.