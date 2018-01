Var du på julemarked i Bergen og kjøpte denne sennepen? Da skal du la den stå.

Det er firmaet Arctic Mustard AS som kommer med denne advarselen. Ifølge selskapet er det funnet ett glasskår i et tomt glass under inspeksjon før glasset skulle fylles med et sennepsprodukt.

700 glass

– 700 glass fra samme leveranse er brukt som emballasje av vårt produkt - Havsennep. Disse glassene med Havsennep har utløpsdato 25.05.18. ble solgt på Julemarked i Bergen og Trondheim i desember 2017. Glassene er ikke brukt til andre produkter i Mimi serien, sier Torunn K. Nestvold, styreleder i Arctic Mustard AS.

I en pressemelding gjør hun det klart at man ikke har fått tilbakemelding fra kunder om funn av glasskår eller om kunder som er blitt skadet.

– Men vi ønsker likevel at kunder som har kjøpt Havsennep på julemarkedet ikke spiser av disse glassene, men tar kontakt med oss.

Beklager på det sterkeste

Styrelederen sier at det er gode rutiner for produksjonen av sennep, men at glassbiten stammer fra en produksjonsfeil av glassene hos selskapets glassleverandør.

– Vi har etter funnet gjort endringer i våre rutiner i kontrolleringen av glass før de tas i bruk. Våre rutiner er gjennomgått av mattilsynet og er funnet i orden, sier Nestvold.

Selskapet beklager på det sterkeste det inntrufne.