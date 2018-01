Ja, vi kom oss ut, DNT.

Søndag, sol, Turistforeningens 150-årsdag og «Kom-deg-ut-dag» – pluss gratis Fløibane før 11. Det måtte bli folksomt.

– Det gikk fortere enn jeg trodde. Hadde forventet en time i kø, men det tok bare drøyt tyve minutter, sier Eli Bente Årthun på vei inn i Fløibanen med mann og tre barn.

For en familie på fem er det kjærkomment med gratis bane. Det synes også Ingrid Melvær.

Cathrine Krane Hansen

Døpt inn i DNT

– Med en fireåring og tvillinger på to år, blir det ikke så ofte vi kommer oss hit. Veldig kjekt med gratis Fløibane, men akkurat i dag, i dette været, ville vi nok reist opp uansett, sier Melvær mens barna øver seg på å kaste snøball – rett på mor.

Familien er bosatt på Nordnes, og passer på å komme seg ut på slike dager.

– Vi vet jo at det ikke er mange av disse helgene, så vi må passe på å bruke dem. Men her på Fløyen kan det jo være snø selv om det regner nede i byen. Og tiltak som «kom-deg-ut-dag» er bra for å vise folk mulighetene her, sier trebarnsmoren.

Dagens jubilant har hun et nært forhold til.

– Alle tre barna fikk medlemskap i Barnas Turlag i dåpsgave.

Cathrine Krane Hansen

Frukt og kake

Mens solen sender stadig flere stråler inn i Trollskogen på Fløyen, deler frivillig mannskap ut frukt, sjokolade og matbokser med DNT-logo. Og ved kakeutdelingen bygger køen seg stadig større.

– Dette er verdens største utebursdag, sier André M. Pedersen, informasjonsleder i Bergen og Hordaland Turlag.

Den Norske Turistforening ble etablert 21. januar 1868. 150-årsdagen markeres på 150 steder i Norge, deriblant Herdla, Bømlo, Straume og Austevoll. Og altså på Fløyen, med aktiviteter som ringkast, frisbeegolf, aking og båltenning.

Totalt regner DNT med at minst 40.000 deltok på søndagens markeringer rundt om landet.

– Før var det kun de rike som hadde tid og penger til å dra på tur. I dag har vi tilbud til alle, sier Pedersen og inviterer alle, medlem eller ei, til å bli med på de 150 gratis byfjellsturene turlaget skal arrangere i løpet av jubileumsåret.

Cathrine Krane Hansen

Ukentlig på Fløyen

– Det er så vakkert i dag. Jeg sa det til mannen min da vi dro opp: det er søndag og sol! Helt utrolig!

Det sier Bibiana Gomez som sammen med mann og datter besøker Fløyen ukentlig.

– Vi har bodd her i fire år, så vi har vennet oss til regnet, sier den spanske småbarnsmoren.

Hun synes det er bra det er aktiviteter for barn på Fløyen uansett vær, og regner med at datteren etter hvert blir meldt inn i Barnas Turlag.

Cathrine Krane Hansen