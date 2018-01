BISTANDSADVOKAT: Advokat Einar Drægebø representerer fire personer som alle skal ha blitt utsatt for overgrep fra politikeren i 40-årene. – Han har etter mitt syn, over lang tid, bygget kontakt med og tillit til noen av de fornærmede, for å sette seg i posisjon til misbruk, sier han. FOTO: Tor Høvik (arkiv)