Etter oljelivet kom døden

Moren til Siw hadde tenkt nøye gjennom hva hun skulle gjøre som Equinor-pensjonist. Å dø etter to år var ikke en del av planen.

Se hva lyset gjorde nå: En hane galer fra hagen bak det lille, hvite huset.

Hun går bort dit, løfter dem opp en etter en, over i et annet bur. Hun har fire høner og fem haner. Noen av dem kan ikke bo sammen, for da vil de drepe hverandre.

Siw Brinck-Johnsen lukker burene igjen.

Moren hennes, Anne Elisabeth Brinck-Johnsen, døde i slutten av juni. Hun var så fornøyd med endelig å ha blitt pensjonist. Men etter at hun fikk vondt i ryggen, endret alt seg så fryktelig fort.

Da Siw var liten, pleide hun å ringe ut til moren på plattformen i Nordsjøen.

Hun husker fortsatt telefonnummeret til radiotårnet på Oseberg-feltet, der moren Anne satt og passet på. Siw ramser opp, tallene kommer kjapt.