Mistenker svindel i millionklassen.

Politiet aksjonerte onsdag mot tre ulike firma, ett i Bergen sør, ett på Landås og ett i Åsane.

– Seks personer er siktet, tre kvinner og tre menn, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen ved Vest politidistrikt.

Siktet for Nav-bedrageri

De seks er pågrepet, og to steder stengt, ifølge politiet. De siktede skal være i familie med hverandre. Den yngste er i 20-årene, den eldste i 50-årene.

Politiet mistenker at de er involvert i medvirkning til grov økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og Nav-bedragerier på til sammen 1,3 millioner kroner.

Gikk konkurs

En 29 år gammel mann har en sentral rolle i alle bilpleiesentrene.

Det som ligger i Bergen sør eier han 100 prosent av. Her skal det ha jobbet 13 ansatte.

I 2015 solgte virksomheten tjenester for 1,8 millioner kroner og overskuddet endte på vel 100.000 kroner det året. For bare noen uker siden gikk bilpleiesenteret konkurs

To siktet for Nav-bedrageri

Mannen eier i tillegg 50 prosent i de øvrige stedene som Akrim-gruppen aksjonerte mot. Disse ble etablert i år. Resten av virksomhetene eies av to andre menn i slutten av 20-årene.

Samtlige er oppført med ulike verv og roller i de tre selskapene.

– En person er siktet for Nav-bedrageri på 718.000 kroner fra mai 2015 til i dag. En annen er siktet for tilsvarende bedrageri på 590.000 kroner fra våren 2015 frem til i dag. Politiet er av den oppfatning at de har arbeidet i denne perioden til tross for at de har mottatt syke- og arbeidsavklaringspenger, sier Christoffersen.

– Fiktive ansettelser

Han opplyser videre at politiet mistenker at de involverte har ansatt personer i firmaene uten at disse har utført faktisk arbeid.

– Vi mener dette er gjort for at de skal komme i posisjon til å motta ytelser fra Nav. Er man i lønnet arbeid, opparbeider man seg rettigheter til å motta trygdeytelser. Politiet mener altså at det er snakk om rene fiktive ansettelser for å motta støtte hos Nav, sier Christoffersen.

Slik politiet ser det har ansatte mottatt lønn svart og at deler av omsetningen har vært svart.

50 personer fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatt vest deltok i aksjonen. Christoffersen ønsker ikke å si noe om etterforskningsmetodene som er benyttet.

Fulgt over tid

Øystein Andersen leder den tverretatlige gruppen for arbeidslivskriminalitet.

– Vi har fulgt med på bilpleiebransjen generelt over tid. Det er bakgrunnen for at vi i dag slo til mot disse tre stedene. Samme personer står bak alle tre, og det vi har avdekket går en god stund tilbake, sier Andersen.

Onsdag ettermiddag satt en av de siktetde i avhør med forsvarer. Politiet vurderer fortløpende om en eller flere skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Dette vil vi ta stilling til senere, sier Christoffersen.

Han ønsker ikke å opplyse om hvilke etterforskningsmetoder som har vært benyttet. Politiet fikk for en tid tilbake mistanke om ulovligheter i selskapene. De så blant annet at firmaene annonserte regelmessig i flere bergensaviser mens sentral personer var sykmeldt.

– Det er viktig for oss å understreke at vi har gått etter personer på arbeidsgiversiden, sier Christoffersen.