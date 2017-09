Mistenker svindel i millionklassen.

Politiet aksjonerte onsdag mot tre ulike firma, ett i Bergen sør, ett på Landås og ett i Åsane.

– Seks personer er siktet, tre kvinner og tre menn, sier politiadvokat Rudolf Christophersen ved Vest politidistrikt.

Fire personer er pågrepet, og to steder stengt. De siktede skal være i familie med hverandre.

Politiet mistenker at de er involvert i medvirkning til grov økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og NAV-bedragerier på til sammen 1,3 millioner kroner.

– En person er siktet for Nav-bedrageri på 718.000 kroner fra mai 2015 til i dag. En annen er siktet for tilsvarende bedrageri på 590.000 kroner. Politiet er av den oppfatning at de har arbeidet i denne perioden til tross for at de har mottatt syke- og arbeidsavklaringspenger, sier Christophersen.

50 personer fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatt Vest deltok i aksjonen.

Øystein Andersen leder den tverretatlige gruppen for arbeidslivskriminalitet.

- Vi har fulgt med på bilpleiebransjen generelt over tid. Det er bakgrunnen for at vi i dag slo til mot disse tre stedene. Samme personer står bak alle tre, og det vi har avdekket går en god stund tilbake, sier Andersen.