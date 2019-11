Flere voldshendelser i Bergen natt til søndag

Det har vært en travel natt for politiet i Vest politidistrikt. Flere personer er satt i arrest eller anmeldt etter ulike voldshendelser i distriktet.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Mellom klokken 23 og 05 natt til søndag hadde politiet omtrent 35 loggførte oppdrag knyttet til ordensforstyrrelser, slagsmål, rusede personer, narkotikabesittelse og liknende i Bergen og omegn.

På Nordås i Bergen ble en 19 år gammel mann pågrepet og satt i varetekt etter et slagsmål på en privat fest. Fire politipatruljer rykket ut til stedet ved 23.30-tiden.

En person skal ha fått slått ut noen tenner, opplyser politiet.

En mindreårig person ble også fjernet fra stedet etter å ha sparket i biler og vært utagerende, skriver politiet i en twittermelding.

Kuttskader etter slag med champagneflaske

Noen minutter seinere fikk politiet melding om en annen voldshendelse, denne gang på Minde.

En mann i 20-årene skal ha knust en champagneflaske i hodet på en annen mann. Den fornærmede mannen fikk kuttskader etter hendelsen og ble fraktet til legevakt i ambulanse, opplyser politiet. Mannen i 20-årene anmeldes for vold.

Truet politiet med kniv

En mann i 40-årene er satt i varetekt etter å ha truet en polititjenesteperson med kniv i Bergen vest. Hendelsen skjedde i forbindelse med en trafikkontroll.

– Da politiet tok kontakt med mannen kom han ut av bilen med flere kniver i hendene, skriver politiet på Twitter.

Politiet bevæpnet seg under pågripelsen av mannen. Han skal ha vært truende og hissig, men ble pågrepet uten dramatikk.

En kvinne i 40-årene er også satt i varetekt og anmeldes for vold mot politiet, etter å ha slått til en polititjenesteperson i Vaskerelven i Bergen sentrum.

Hendelsen fant sted ved 02-tiden. Kvinnen skal ifølge politiet ha vært beruset. Polititjenestepersonen ble ikke skadet.

Flere bortvist etter slagsmål

I Hardanger ble en festdeltaker satt i drukkenskapsarrest etter å ha oppført seg truende mot politiet. Mannen i 20-årene var full og spyttet mot politiet. Han skal også ha slått til en gjest på festen de var på, skriver politiet på Twitter.

Mannen skal i tillegg ha båret kniv og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, bæring av kniv på offentlig sted og kroppskrenkelse.

I Nordfjord ble en mann i 20-årene bortvist fra et utested etter å ha slått til to vakter like før midnatt.

En knapp time seinere måtte politiet i Sunnfjord rykke ut etter melding om to personer som sloss. De to ble bortvist fra stedet, opplyser politiet.

Også i Sogndal måtte politiet rykke ut etter melding om slagsmål. Hendelsen fant sted ved 03-tiden, og en person ble tilsett av helsepersonell i forbindelse med slagsmålet. Personen er ifølge politiet ikke alvorlig skadet. Flere personer ble bortvist fra stedet etter hendelsen.

– Dessverre helt vanlig

Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt forteller at politiet er vant til travle helger og netter.

– Det vi har sett i natt er dessverre helt vanlig. Men samtidig er vi heldig fordi det går lenge mellom de mer alvorlige hendelsene som får større følger for folk. Disse hendelsene vi har sett i natt handler mye om krangling og knuffing, og det er heldigvis ikke noen som har blitt alvorlig skadet, sier Kolltveit.