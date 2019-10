Snøhvit eller søkkvåt vinter? Slik blir vinterværet i byen og på fjellet.

Se sesongvarselet for Bergen, Kvamskogen, Voss og Myrkdalen.

SESONGVARSEL: Ski eller støvler? Les hva meteorologen tror under. Rune Sævig (ARKIV)

Er det mulig å si noe om hvilket vintervær vi har i vente? Ja, mener vakthavende meteorolog Frode Håvik Korneliussen ved Stormgeo.

Og da er det ikke snakk om å spå været ut fra gamle værtegn, som antall rognebær. Men ved å bruke værmodeller og statistikk fra tidligere år, kan meteorologen danne seg et bilde av hvordan sesongen kommer til å bli.

– Vi har flere faktorer vi kan sammenlikne med fra tidligere år: Havtemperaturer i Atlanterhavet, hvor mye is det er i Arktis og hvor mye snø det er på den nordlige halvkulen nå på høsten, forklarer Korneliussen.

Under følger sesongvarselet for vinteren 2019-2020.

Vått i Bergen sentrum

Bergen, 2017. Rune Sævig (ARKIV)

Ifølge meteorologen er det flere tegn på at vinteren blir liknende den vi hadde for to år siden.

Da startet vinteren med mye nedbør, som falt som regn i Bergen. Også i år ser det ut til at det blir en mild vinter.

– I alle fall desember og januar blir lavtrykkspreget, begynner Korneliussen.

Hvis hans prognoser slår til, snur været da.

– Det som er hovedtrenden i prognosene, er at det går over til kaldere og finere vær, sier han.

Da vil det mest sannsynlig være bart i Bergen sentrum, med kaldt oppholdsvær.

Snøsikkert i Myrkdalen

Myrkdalen, 2018. Vegar Valde (arkiv)

Masse nedbør er lik masse snø i fjellet. Med andre ord gode nyheter for skientusiastene, mener meteorologen.

– Det er gode sjanser for at det kommer en god del snø i fjellet, sier Korneliussen.

I alle fall hvis det ligger noen hundre meter over havet.

– Myrkdalen får som regel alltid nok snø med tanke på skianleggene.

Det betyr at det er sannsynlig at det kommer en god del snø i desember og januar. Med kaldt oppholdsvær i februar, mars og april kan skisesongen vare flere måneder inn i 2020.

Enten eller på Kvamskogen og Voss

Bavallen, 2018. Rune Sævig (ARKIV)

For mer lavtliggende skianlegg er det derimot få grader som skiller mellom en god og dårlig skisesong.

– Kvamskogen ligger litt i grenseland, mener meteorologen.

Det samme gjelder for skianleggene rundt Voss.

– Detaljene er litt unøyaktige, forklarer Korneliussen.

Med det mener han at det er vanskelig å si nøyaktig om været blir kaldt nok.

– Det er lite som skiller om nedbøren faller som snø eller som sludd og regn disse stedene.

Slik påvirker klimaendringene vinterværet

Oppheim, 2016. Rune Sævig (arkiv)

Det er forventet en mildere og våtere trend for fremtidens vinter med de klimaendringene som er varslet.

– Sånn sett kan en vinter som er mildere og våtere enn normalt, som vi kanskje får den kommende vinteren, passe inn i en sammenheng med klimaendringene, forklarer Korneliussen.

På Vestlandet er det snakk om én til tre grader varmere vær. Det vil bety at det går lengre tid mellom hver gang det snør i lavtliggende strøk, slik som i Bergen.

– Snøgrensen blir derfor også høyere, slik at kanskje Kvamskogen og Voss får oftere regn og sjeldnere snø på vinteren, sier meteorologen.

Situasjonen blir derimot en annen høyere over havet.

– Siden nedbørsmengden øker, vil det trolig komme mer snø i disse høyereliggende områdene.

Han understreker at det alltid vil være noen vintre som er mildere enn normalt, og noen vintre som er kaldere enn normalt.

– Det er når vi ser på mange vintre på rad vi virkelig kan se om det er i sammenheng med en klimaendring, legger meteorologen til.