– Begrunnelsen var at de ville se på utsikten, sier operasjonsleder Arve Samonsen i Vest politidistrikt.

Utsiktstrangen kan få enkelte til å ta store sjanser.

Det fikk politiet erfare da de i 18-tiden i kveld fikk melding om at noen hadde gått opp buene på betongkonstruksjonen under Puddefjordsbroen.

En politipatrulje som befant seg i nærheten rykket ut og traff på en kvinne og en mann. Begge i 20-årene.

– Utsikten var begrunnelsen for at de hadde tatt seg opp der, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Anders Hågensen

Det var et øyenvitne som kontaktet politiet da han fikk øye på paret fra en terrasse ikke langt unna.

– Jeg satt hos en kompis da vi la merke til disse to som var på vei opp. Vi så at de ble kroppsvisitert og tatt med i politibilen, forteller Anders Hågensen.

Området under broen er sikret med gjerde. Paret har dermed tatt seg over dette for å komme seg opp og under broen.

– Hva tenker politiet om at folk driver og klatrer her?

– Det er jo en grunn til at det er gjerde på stedet – og dette er ikke noe vi ønsker. Paret ble tatt med ned og fikk en klar formaning om at vi ikke ønsker noen gjentakelse, sier Samsonsen.