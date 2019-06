– Det er veldig respektløst at folk stiller seg opp og tisser midt i sentrum, sier Nora Såghus.

Såghus bor i nærheten av Korskirken i Bergen sentrum og har sett seg lei av folk som urinerer åpenlyst utenfor vinduet til leiligheten hennes.

– Jeg ser det flere ganger i uken, også midt på dagen, men det skjer spesielt når det er mye folk ute og mange er full. Det er rart at de tar sjansen, siden dette er et område med mye politi, sier hun.

Kan bli dyrt

Urinering på offentlig sted er ulovlig og kan medføre bøter fra politiet. Ifølge vakthavende jurist i Vest poltidistrikt, Jan Christian Alvheim, ligger satsen på 4000 kroner.

– Jeg forstår godt at det er ubehagelig for folk som bor i sentrum at mange ikke tar hensyn, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

PRIVAT

Han kjenner godt til problemstillingen, men har ikke oversikt over hvor mange forelegg for offentlig urinering politiet skriver ut i løpet av en helg. Ifølge operasjonslederen er det spesielt i sentrumskjernen at mange tar seg til rette.

– Det går igjen rett som det er, vi kan finne noen ved Korskirken og i neste øyeblikk står det noen oppetter veggen på Galleriet, sier han.

Til tross for at man risikerer bøter er det altså mange som likevel velger å bruke det offentlige rom som toalett.

– Jeg tror det er mange som er kjent med at dette ikke er tillat, men noen bryr seg rett og slett ikke. Noen tenker kanskje ikke på det i den tilstanden de er i. Årsaken til at de velger å gjøre det likevel, er vel en kombinasjon av hvor trengt de er og at det kanskje er alkohol involvert, sier Kolltveit.

– Spesielt å tisse på kirken

Såghus som har bodd ved Korskirken i omtrent et år synes det er rart at folk ikke tenker på konsekvensene av å urinere på åpen gate.

– Jeg synes det er skikkelig respektløst, og mange prøver ikke å skjule seg en gang. Dette er voksne menn som burde klare å finne en annen plass å tisse. Også er det er jo litt spesielt å tisse på kirken, sier hun.

Bymisjonsprest i Korskirken Trygve Stabrun synes det er trist at folk som kommer fra fest bruker kirkeveggen som toalett.

– Jeg synes dette er uverdig og dessuten urettferdig overfor alle våre gjester som bruker kirken. De er glad i kirken sin, og dette er med på å skape et dårlig bilde av området rundt kirken. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med det. Jeg ønsker at kirken skal være et sted der alle er velkommen og kan vise respekt for hverandre, sier han.