Eldre mann falt ned fra bro da steinhelle skled ut.

En mann i 70-årene er skadet etter en ulykke i Fossedalen i Askvoll.

Ulykken skal ha skjedd da steinhelle skled ut da mannen gikk over den. Han falt ned omtrent én meter og fikk steiner over seg, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til BT.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 15.35.

Ifølge politiet er mannen våken, og kjørt til Førde sentralsykehus.

Ikke alvorlige skader

– Vi får opplyst fra Hovedredningssentralen at personen er fraktet til sykehuset, men har ikke noe mer informasjon om skadeomfanget, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt kort tid etter ulykken.

Ved 17.15-tiden opplyser Vest polidistrikt på Twitter at det ikke skal være snakk om alvorlige skader.

En politipatrulje er på sykehuset for å snakke med den skadde.

– Ut fra opplysningene vi får på sykehuset vil vi vurdere hva vi skal foreta oss videre i saken, sier Algrøy.

Uklart hva som skjedde

Politiet meldte først at en steinbro har kollapset, men hendelsesforløpet er noe uklart.

Steinbroen skal være lokalisert i terrenget i nærheten av Fossedalstjørna. Politiet vet ikke hva som er årsaken til at steinene løsnet.

– Det er fortsatt litt uklart hva som har skjedd med broen, sier Algrøy til BT i 17.30-tiden.

Mannen var sammen med flere andre da ulykken skjedde, opplyser Algrøy.