Enebolig i brann i Midtunheia: – Flaks i uflaks

Jan Arne Tykhelle måtte opp tidlig for å lufte hundene sine. Det kan ha hindret en enda større brann i Midtunlia.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Jan Arne Tykhelle bor bare noen få meter fra huset som brant Foto: Marita Aarekol

Nødetatene rykket tidlig fredag morgen ut til en brann i en enebolig i Midtunheia.

Jan Arne Tykhelle, som bor 20 meter fra huset som brant, oppdaget brannen.

– Jeg var tidlig oppe, jeg har to små hunder som må ut og luftes, sier han.

Han gikk ned mot Hardangervegen, og på vei tilbake oppdaget han at det kom røyk ut fra under takmønet på ett av nabohusene. Det kom også flammer ut gjennom en ventil. Han var da 150 meter fra huset.

– Jeg hadde ikke telefonen med meg, så jeg måtte bare slippe bikkjene og løpe det jeg kunne hjem. Fra jeg ringte brannvesenet tok det ikke mange minuttene før brannvesenet var på plass, sier han.

Brannvesenet rykket ut med mannskaper fra tre brannstasjoner. Foto: Marita Aarekol

Fikk ut barnebarnet

Ifølge naboer er huset som brant et utleiehus, og de som bodde der utenlandske arbeidere som hadde reist hjem i påsken.

Tykhelle hadde et lite barnebarn hjemme i huset sitt, og barnets foreldre. Han fikk dem raskt ut av huset siden de bor så nærme huset som brant.

– Men vi fikk beskjed fra brannvesenet om at vi måtte gå inn igjen i huset og lukke igjen vinduene, sier han.

Han er glad for at han gikk så tidlig ut med hundene.

– Det var jo flaks i uflaks. Dette kunne ha tatt skikkelig fyr hvis det hadde blitt oppdaget seinere, og det sto også en bil parkert tett ved huset, sier naboen.

Bad om ekstraressurser

Vaktkommandør Morten Frantzen ved 110-sentralen bekrefter at meldingen om brannen kom fra en nabo. Brannvesenet fikk også tidlig beskjed om at det mest sannsynlig ikke var folk i huset.

Men det ble sendt røykdykkere inn som gjennomsøkte hele huset.

Det ble først sendt ut mannskaper fra hovedbrannstasjonen og Fana. Da de kom til, bad de om ekstra ressurser siden det var så stor enebolig.

Spredningsfaren ble vurdert som liten.

Klokken 07.37 meldte Vest politidistrikt at røykdykkere hadde vært gjennom hele huset, og slått fast at det ikke var folk inne i huset og at det ikke var meldt om skadede eller savnede.

Brannvesenet meldte brannen slukket 08.13, og det foregikk da etterslukking.