Her får koronasjuke hjelp til å kome tilbake til kvardagen

På rehabiliteringsklinikken på Nordås får dei dårlegaste covid-19-pasientane hjelp til å takle tøffe etterverknader av sjukdomen.

I dag er ingen covid-19-pasientar innlagd på rehabiliteringsklinikken på Nordås. Her er overlege Marianne Wesnes i samtale med ein anna pasient. Foto: Alice Bratshaug

Mange av dei som gjennomgjekk koronainfeksjon i vår, har framleis symptom.

Tungpust og kjensle av utmatting er blant dei vanlegaste langtidsplagene, ifølgje lungelege Bernt Aarli på Haukeland universitetssjukehus.

Like før sommarferien blei det laga eit nasjonalt rehabiliteringsløp for denne pasientgruppa.

– Sjølv om diagnosen er ny, så kjenner vi komplikasjonane igjen frå andre alvorlege sjukdomar. Det er noko vi allereie har god kompetanse på, seier seksjonsoverlege Marianne Wesnes ved rehabiliteringsklinikken på Nordås.

Marianne Wesnes i samtale med seksjonsoverlege Helene Løvaas. Nordås rehabiliteringsklinikk tek imot pasientar direkte frå akuttavdeling på Haukeland, når pasientane ikkje lenger er smittsame. Foto: Alice Bratshaug

Seks pasientar innlagt

Pasientforløpet tilrår at alle covid-19-sjuke bør få oppfølging tre månadar etter utskriving frå fastlege eller sjukehus. Lungefunksjon, kognitiv funksjon og mental helse er det viktigaste å følgje opp, ifølgje rapporten.

Helsemyndigheitene veit enno ikkje kor stort rehabiliteringsbehovet for covid-19-pasientar vil vere framover, men alle helseføretaka i Helse vest har fått i oppdrag å kartlegge kva dei kan tilby.

– Rehabiliteringsbehovet vil variere frå pasient til pasient. Mange klarer seg godt utan, og ein del kan få god oppfølging hos fastlege og fysioterapeut lokalt. Dei som har meir omfattande plagar, ofte etter respiratorbehandling, kan få oppfølging hos oss, seier Wesnes.

Hittil har seks pasientar Helse vest vore innlagt på sjukehus for rehabilitering etter covid-19. Tre av dei på rehabiliteringsklinikken på Nordås, ein i Stavanger og to pasientar på Stord. I tillegg tek private rehabiliteringsinstitusjonar som til dømes Åstveit helsesenter, imot pasientar.

Fakta Covid-19 og rehabilitering Det tidlegare ukjende koronaviruset SARS-CoV-2 blei første gong påvist hos menneske i Hubeiprovinsen i Kina i desember 2019. 26. februar vart første smitte påvist i Noreg.

Det er anslått at cirka 40 prosent av alle som blir smitta vil ha mild sjukdom, cirka 40 prosent vil ha moderat sjukdom og cirka 15 prosent vil få eit alvorleg sjukdomsgang som vil krevje oksygentilførsel. Cirka 5 prosent vil utvikle kritisk sjukdom med komplikasjonar som akutt respirasjonssvikt og akutt lungesviktsyndrom.

Lengre opphald i intensivavdeling med langvarig respiratorbehandling gir redusert fysisk yteevne (inkludert tap av muskelmasse og muskelfunksjon). Nokon utvikler også alvorlege nevrologiske symptom.

Rehabilitering av covid-19-pasientar bør starte tidleg, allereie mens pasienten er på intensivavdelinga og parallelt med medisinsk behandling. Kjelde: Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst Les mer

Med denne måler ein oksygenmetting i blodet. Hos covid-19-sjuke er mettinga ofte låg fleire månader etter infeksjonen. Difor kan ein streve med pusten. Foto: Alice Bratshaug

Dårleg minne

På Nordås får pasientane eit tverrfagleg team rundt seg med legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog – avhengig av behov.

– Vi kartlegg kva som er utfordringane. Det kan vere nerveskade, lammingar, svelgvanskar eller kognitive utfordringar. Det er ikkje alt vi kan fikse, men det handlar om å kunne leve best mogeleg til trass for plagene, seier Wesnes.

To av dei innlagde koronapasientane på Nordås har vore i yrkesaktiv alder, og ein hovudprioritet er å få dei tilbake i arbeid.

Wesnes fortel at oksygenmettinga i blodet framleis er låg hos covid-19-pasientane som treng rehabilitering. Det fører til at dei blir fortare slitne og andpustne, kanskje også svimle. Vidare er konsentrasjonsvanskar, dårleg minne og tiltakslaushet typisk for det ho omtaler som «covid-brain».

– Tek tid å bli betre

– Korleis er prognosen for desse pasientane?

– Vi veit ikkje sidan dette er ein ny diagnose. Men ved andre sjukdommar som fører til utmatting, ser vi at det blir betre på sikt. Om ein blir heilt som før er vanskeleg å seie, det kjem an på grad av utmatting.

For mange pasientar handlar det om å kompensere for redusert kapasitet i ein periode, til dømes ved å ha klar struktur og faste rutinar for dagen. På Nordås får dei trening i å ta i bruk husklappar og legge inn nok kvile i løpet av ein dag.

– Pasientane som har vore hos oss kom seg ganske godt etter nokre veker.

Helse vest har ikkje bygd opp eit reint covid-19-rehabiliteringstilbod, men pasientane blir vurdert på lik linje med alle andre som treng rehabilitering.

– Dei som ikkje har god nok nytte av lokale rehabiliteringstilbod kan få tilvising til spesialistvurdering, seier Wesnes.