Brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg.

Ved 14.42-tiden torsdag ettermiddag ble politiet varslet om en brann i en enebolig ved Skarveland i Kvinnherad.

Ingen hjemme

– Huset er overtent. Det er en frittliggende enebolig, men det kan være fare for at brannen kan spre seg til terrenget bak, sa vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen tidligere torsdag ettermiddag.

Brannvesenet har vært i kontakt med huseier som bekreftet at det ikke var noen i boligen. Det ble også sendt inn røykdykkere, men de ble senere trukket ut igjen fordi det var for farlig for dem å bli værende.

Brannvesenet har ingen indikasjoner på at det var folk i huset.

Totalskadet

Klokken 16.45 opplyser brannvesenet at flammene er slått ned, men at det er fremdeles en del røyk. Det skal være en del hulromsbranner under taket hvor brannmannskapene sliter med å komme til, og de jobber derfor med å åpne taket.

– Det har vært åpne flammer i alle etasjene, og huset er totalskadet. Det er egentlig bare skallet som står igjen, sier vaktkommandør Skei.

Det var en forbipasserende som varslet om husbrannen. Vedkommende trodde først at det var snakk om en pipebrann, men oppdaget etter en stund at det kom røyk ut gjennom taket.

Dynket terrenget

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til det tørre terrenget rundt eneboligen og et nabohus om lag 50 meter unna.

Ved 15.40-tiden meldte 110-sentralen at flammene hadde gått gjennom taket på huset.

– Dette er en omfattende jobb for brannmannskapene i Kvinnherad i det tørre været som vi har. Nå forsøker vi å forhindre at dette utvikler seg til en skogbrann. Vi dynker terrenget rundt huset for å forhindre at brannen sprer seg, opplyste Skei tidligere torsdag.

Klokken 17 skal det ikke lenger være fare for at brannen sprer seg videre, men brannvesenet jobber fremdeles på stedet og har lagt ut slanger i terrenget.

En nabo sier til BT at det er minst to leiligheter i huset.

– Jeg oppdaget ikke brannen før brannvesenet var fremme på stedet. Det er masse røyk, brannbiler og ambulanse, sier han.