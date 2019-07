Se hvilke badeplasser som holder høyest temperaturer.

Til helgen kan det bli over 30 grader.

BT har kartlagt badeplassene med de deiligste temperaturene så langt i sommer.

Varmeste vann

Tennebekktjørna i Laksevåg blir trolig helgens varmeste offentlige badeplass. VA-etaten i Bergen har ingen oversikt over hvor badevannet blir raskest varmt.

– Men jeg vil tro at det er Tennebekktjørna, da dette er et lite vann og ikke så dypt, sier Maren Paulsen. Hun måler vanntemperaturer for VA-etaten i Bergen kommune.

Vannet har også høyest målte temperatur så langt i år, med 21,2 grader.

Nå er det mulig at gradestokken stiger enda noen hakk – dersom det blir tropiske tilstander i helgen.

– Men det er umulig å svare på hvor varmt vannet kan bli. Det er for mange faktorer som spiller inn, sier Paulsen.

Stormgeo (Illustrasjon)

Skyene blir liggende

Tirsdag formiddag kunne det se ut som at godværet var langt unna. Det regnet på store deler av Vestlandet, og skyene lå lavt.

– Utpå ettermiddagen vil det lette, i hvert fall i indre strøk. I ytre strøk må vi nok vente litt lenger, sier meteorolog Kristin Seter ved Vervarslinga på Vestlandet.

Ifølge Seter kan indre strøk merke at det går mot sydenvarme allerede på onsdag. Langs kysten må vestlendingene dessverre vente litt lenger.

– Vi må nok vente til torsdag og fredag før det blir virkelig varmt, sier Seter.

Varmt vann

Det er ikke bare Tennebekktjørna som kan by på behagelige badetemperaturer i sommer. Så langt i juli har også disse offentlige badeplassene vært på listen over de varmeste:

Helleneset i Ytre Sandviken: 19,3 grader. Målt rundt kl. 18.00

Kyrkjetangen på Bønes: 20 grader. Målt rundt kl. 15.00

Melkeviken på Stend: 19 grader. Målt rundt kl. 18.00

Holmen i Ytre-Arna: 20,3 grader. Målt rundt kl. 18.00

Hordvikhavnen i Hordvik: 18 grader. Målt før kl. 10.00.

Fordi badevann måles til ulike tider sier Paulsen at flere badevann kan ha hatt liknende temperaturer, men at det ikke er blitt målt.

– Og så er det viktig å huske på at det tar litt tid før vannet varmes opp. Disse målingene er stort sett gjort på ettermiddagstid.

Kan bli litt regn

Tross høye temperaturer kan det likevel komme en regnbyge eller to.

– Det blir som sagt liggende skyer litt utover, aller mest i ytre strøk. Det skyldes delvis havtåken som kan bruke litt tid på å lette. Men etter hvert som temperaturene blir høye tar nok varmen overhånd og skyene forsvinner.

– Det vi eventuelt får av regn fremover vil være ettermiddagsbyger. De blir i så fall ganske lokale, så det er litt uforutsigbart, sier Seter.