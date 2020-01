Bergensernes lysende jubileum

– Dette skal være folket sitt jubileum gjennom hele året, sier prosjektkoordinator for Bergen 950, Trude Bruket. Det hele starter med et lysspill.

LYS I VÅGEN: Dette bildet er fra vinnerutkastet til permanent belysning av Bryggen og Vågen. Det vil bli presentert på lyskonferansen under Bergen 950. Foto: Asplan Viak

I år er det 950 år siden Bergen ble grunnlagt. Det har vært noe diskusjon om hvordan jubileet skal feires, og latterliggjøring av opplegget som fire fakler på Landås.

– Hvordan skal byjubileet egentlig markeres?

– Det hele starter med lysfestivalen, kongebesøk og åpningsshow på Bryggen helgen 17.–19. januar. Siden går det slag i slag. I januar kan du blant annet oppleve barnekorfestival og historiske tilbakeblikk.

Mangfold av aktiviteter

– Kommunen har en god del arrangement, men også lag, organisasjoner og bedrifter er invitert til å bidra. Vi har en levende kalender der stadig flere arrangementer legges inn. Her kan du gå inn og se et mangfold av spennende aktiviteter og tilbud, sier Trude Bruket, som er prosjektkoordinator for Bergen 950.

I denne kalenderen kan du se de ulike arrangementene.

– Folk har etterlyst en stor folkefest med fyrverkeri?

– Ja, men et jubileum er så mye mer enn fest og fyrverkeri. I jubileumsåret ønsker vi å spre kunnskap om byen, hvor vi kommer fra, hvordan vi kan bruke byen og hvor vi skal fremover. Dette blir folkets jubileum. Alle kan ta del, også med egne arrangement som vi er med på å markedsføre. Om man ser i jubileumskalenderen er her noe for enhver smak, og stadig flere arrangement kommer til, sier Trude Bruket.

Lysspill i mørket

Noe av det første bergenserne kommer til å merke er Bergen Internasjonale Lysfestival. Den starter med en lyskonferanse 17. januar, der vinnerutkastet til permanent belysning på Bryggen skal presenteres.

– På åpningsshowet lørdag blir det et lysshow på Bryggen og med båter i Vågen. Og ikke minst vil folk merke laserregnbuen fra Fløyen til Lyderhorn, sier prosjektleder Marianne Rønning I Bergen Internasjonale Lysfestival.

Hun forteller at Internasjonalt anerkjente lyskunstnere som Yvette Mattern og HC Gilje deltar på konferansen. Det blir lysutstillinger flere steder i byen, samt barne- og familieprogram på Vilvite og på Festplassen. Hun oppfordrer barn til å lage lykter som skal henges opp i sentrale byrom.

Du kan lese mer om lysfestivalen på deres facebookside.

LASERREGNBUEN: Fra fredag 17. januar til søndag 19. januar vil laserregnbuen til Yvette Mattern, lyse mellom Fløyen og Lyderhorn.

Åpningsfest på Bryggen

Åpningsfesten for Bergen 950 blir lørdag 18. januar, der kong Harald vil være til stede.

På nordenden av Bryggen, langs kaien innenfor skur 8 og Dreggehopen, skal det settes opp en stor scene. Her blir det buekorps og opptredener av artister og ulike innslag mellom klokken 17.00–19.00.

– Tarjei Strøm skal lede showet. Det blir blant annet innslag fra musikalen «Å Bergen, Bergen» fra DNS og premiere på den nye bergenssangen, sier Morten Dahl Sebjørnsen i CoEvent som har ansvar for arrangementet.

På Bryggen museum åpner de sin nye utstilling lørdag og Bergen Brandkorps Historielag har åpent hus i den gamle Hovedbrannstasjonen.

Folkets fest i Håkonshallen

Lørdag kveld blir det fest i Håkonshallen. Her skal et representativt utvalg av bergens befolkning delta i åpningen av byjubileet sammen med Kongen.

– Med utgangspunkt i folkeregisteret har vi plukket ut 170 bergensere. Sammen med partnere er de invitert til festen i Håkonshallen. Vi har sørget for at et representativt utvalg i forhold til både kjønn og hvilken bydel en kommer fra. Dette blir altså en folkets fest, sier prosjektkoordinator Trude Bruket.

FEST FOR FOLKET: – Dette skal være folket i Bergen sitt jubileum, sier prosjektkoordinator for Bergen 950, Trude Bruket. Foto: Pål Engesæter

Ny bergenssang

Bergen får også ny sang i forbindelse med jubileet. Musikerne Kristine Bjånes og Elin Hestenes har laget den nye bergenssangen.

De har jobbet tett med historikere, Bergen seniorkor og elever ved 5. trinn på Nattland skole med utformingen.

Nå er sangen spilt inn i studio og musikkvideoproduksjonen er i gang. En koreograf har laget en dans til sangen og denne skal barneskoleelever i hele Bergen bli godt kjent med. Skolebarn skal fremføre sangen og dansen under festspillene i mai.

Her kan du se når de jobber med sangen sammen med elever fra Nattland skole.

Jubileumsstien

Ett av tiltakene som en er godt i gang er å lage er jubileumsstien «Bergen på langs».

Stien går fra Tellevik i nord til Krokeide i sør, og er på 51,5 kilometer. Den vil bli delt inn åtte etapper, som blir merket og skiltet med informasjonstavler. Det meste av veien vil gå på eksisterende stier, men noen deler er nye. Det gjenstår noen avklaringer med grunneiere før stien kan åpnes til våren.

Stien er en del av målsettingen for jubileet, kalt Gå mann, Bergen. I tillegg til fjellturer vil det i jubileumsåret bli arrangert en del historiske vandringer.

Bruket forteller at det vil bli en mengde bursdagsfester både på eldresentre og i barnehager, samt en rekke spennende arrangementer rundt om i bydelene.

JUBILEUM: Bergen fylte 900 år i 1970 og det skulle festes hele året. Selve jubileumsdagen var 12. mai 1970. Halve byen var på brosteinsball med sceneshow på Torgallmenningen. Foto: Birkhaug og Omdal

