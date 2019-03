At Helse Vest ikke lenger deler status på ulykkesofre kan påvirke arbeidet for å sikre norske veier, mener Trygg Trafikk-leder.

Det har kommet blandede reaksjoner på at Helse Vest har avviklet praksisen med å oppgi pasienters status.

Knut Olav Røssland Nestås, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, frykter at den nye praksisen i ytterste konsekvens kan ramme arbeidet med å sikre norske veier.

– Hvis ikke medier har tilgang til slik informasjon, blir det vanskelig å omtale sakene. Da blir det mindre oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet, som igjen vil gjøre det vanskeligere å få til det kraftfulle trafikksikkerhetsarbeidet vi har i Norge, sier Nestås.

Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, sier de fortsatt er innstilt på å samarbeide om informasjon.

– Vi kan bidra med sammenstilte data i ettertid. Vi ønsker ikke legge lokk på slike opplysninger. Vårt poeng er at mens pasienter ligger på sykehuset, er den tilstanden en privatsak. Da må vi være varsomme på grunn av taushetsplikten, sier Vigander.

Eirik Brekke (ARKIV)

Rammer flere

Tidligere har Helse Vest oppgitt status på pasienter, til blant annet medier, etter at ulykker har skjedd, for eksempel at pasienten er kritisk skadd. Men 1. mars ble denne praksisen avsluttet, og politiet overtok ansvaret for å opplyse pressen.

Nå er Nestås bekymret. For å sørge for at trafikksikkerhet er et relevant tema i samfunnet er det nødvendig at folk vet at ulykker skjer, hvor mange og konsekvensene av dem, sier Nestås.

– Jeg er redd for at tilgangen på slik informasjon blir dårligere nå, sier han.

Viktig for samspillet

Nestås har selv brukt Helse Bergens pressemeldinger i sitt arbeid, for å holde seg oppdatert på status i ulykker. Nå har han ikke lenger muligheten til det.

Han mener både publikums engasjement og politikerne er avgjørende faktorer for gjennomslag i arbeidet for tryggere trafikk, og at medier er et nødvendig bindeledd.

– Mediers omtale av ulykker er utrolig viktig for samspillet mellom publikum og politikere.

Dersom medier tas ut av dette bildet, vil vekselvirkningen mellom publikum og politikere bli vanskeligere, mener Nestås.

Taushetsplikt trumfer

Erik Vigander sier Helse Vests nye praksis handler om at taushetsplikten trumfer informasjonsbehov.

– Vi må ta hensyn til den lovpålagte taushetsplikten vi har. Vi opplever at de opplysningene vi gir ut, satt sammen med informasjon som kan finnes i sosiale medier i dag, kan bidra til å identifisere pasienter, sier Vigander

Vigander sier Helse Vest ønsker å bidra til tryggere trafikk på den måten de kan.

– Vi kan gjerne bidra med sammenstilte data, så der kan jeg betrygge Trygg Trafikk. Men akkurat når ulykken skjer, er vi er opptatt av å overholde taushetsplikten, på grunn av identifikasjonsfaren.

Bjørn Erik Larsen (ARKIV)

– Bør vurdere hver enkelt sak

Jurist og professor i offentlig rett, Benedikte Moltumyr Høgberg, er kritisk.

– Det er av allmenn interesse å vite om folk blir kritisk eller alvorlig skadd i ulykker som allerede er offentlig kjent, for eksempel på ulykkesstrekninger. Dette er informasjon som normalt ikke griper inn i taushetsplikten eller andre personvernhensyn.

Hun mener at taushetsplikten ikke er til hinder for at Helse Vest gir informasjon om pasienter etter ulykker, med mindre de har konkret mistanke om at noen har filmet eller tatt bilder av ulykken, som da kan bidra til identifisering av pasienten.

UNIVERSITETET I OSLO

– Jeg er ikke kjent med tilfeller hvor dette har skjedd tidligere, så inntil det viser seg å være et reelt problem, er det uheldig at allmennheten ikke får innsyn.

Til dette sier Vigander at Helse Vest også ønsker å komme medier i møte, men at de ikke er blitt enige om en løsning.

– Vi skal bidra til at Bergens Tidende og andre skal løse sitt viktige samfunnsoppdrag. Det er ingen fasitsvar her. Derfor har vi invitert redaktører og andre for å snakke om løsninger som kan ivareta begge sider av saken. Vi opplever ikke at vi har funnet det, sier Vigander.

Vegar Valde (ARKIV)

– Har gode grunner

Lars Duvaland, direktør for juridisk avdeling i Den norske legeforeningen, mener Helse Vest har gode grunner for å holde tilbake informasjon.

Han forteller at han selv har vært i kontakt med leger som opplever det å utgi slik informasjon som problematisk i forhold til taushetsplikten de har.

– Jeg mener dette i for liten grad har vært problematisert, og jeg har sansen for den retningen Helse Vest går i.

Han mener praksisen om å oppgi status på pasienter i utgangspunktet står i strid med taushetsplikten, og påpeker risikoen for kobling av informasjon fra sykehus med informasjon fra andre kanaler.