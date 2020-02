Klimaforsker og byluftforkjemper blir ny skolebyråd

– Å bygge opp tillit blir en prioritert oppgave, sier Endre Tvinnereim (Ap). Som ny skolebyråd får han jobben med å håndtere Vigilo og andre personvernsaker i bergensskolen.

KLEM: Endre Tvinnereim ble presentert som ny byråd for barnehage, skole og idrett på en pressekonferanse torsdag. Her får han klem av byrådsleder Roger Valhammer. Til høyre Lubna Jaffery (Ap) og Geir Steinar Dale (Ap). Foto: Eirik Brekke

Byrådet hadde konstituerende møte torsdag formiddag, der Tvinnereim ble utnevnt til ny byråd for barnehage, skole og idrett.

– Jeg er sikker på at med deg som byråd, så får vi ikke bare en fantastisk byråd for feltet, men også en lagspiller som alle vil sette pris på, sa byrådsleder Roger Valhammer etter det svært korte møtet.

Fikk melding søndag

Tvinnereim forteller at han ble kontaktet av Valhammer søndag. Han ba om et møte.

– Når man blir spurt om å være byråd, så synes jeg man skal svare ja. Så det var ikke en vanskelig avgjørelse, sier han.

Praktikaliteter med de to jobbene han nå skal ha permisjon fra, gjorde at det gikk noen dager før nyheten kunne presenteres.

Tidligere skolebyråd Linn Kristin Engø trakk seg for ti dager siden, etter at det ble kjent at et flertall i bystyret ikke hadde tillit til henne som følge av Vigilo-saken.

Dermed blir det Endre Tvinnereim som skal lede det videre oppryddingsarbeidet etter Vigilo-saken og andre personvernbrister som er oppdaget i bergensskolen.

Senest denne uken ble det kjent at tusenvis av bilder av skoleelever hadde ligget ubeskyttet i kommunens filsystem.

Blanke ark

– Jeg må sette meg ned og gå grundig inn i sakene. Jeg kjenner dem bare fra media nå. Men det blir utrolig viktig å øke tilliten blant bergenserne, og sørge for at de stoler på at kommunen håndterer sensitiv informasjon på en god måte, sier Tvinnereim.

Byrådsleder Roger Valhammer argumenterte imot mistillitsforslaget mot Engø ved å si at hun burde få fortsette å rydde opp i sakene som hun nå kjente så godt. Nå må Tvinnereim begynne på den jobben med blanke ark.

– Men da tror jeg ikke jeg kunne valgt noen bedre enn Endre. Han er forsker og vant til å lese dokumenter og sette seg inn problemstillinger. Og da er det substans som kommer fra ham etterpå, og det setter jeg stor pris på, sier Valhammer.

Også han sier at det er veldig viktig for byrådet å gjenopprette tilliten blant bergenserne når det gjelder datasikkerhet og personvern, men at det er en jobb hele byrådet skal bidra til.

Fakta Endre Tvinnereim 47 år

Utdannet ved UiB, Columbia University, Harvard University

Doktorgrad fra Harvard om demokrati i europeiske regioner

Førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker II ved Norce

Bystyrerepresentant for Byluftlisten 2011–15 og for Arbeiderpartiet 2015–19

Klimaforsker som byttet parti

Tvinnereim jobber som forsker innen klimaendringer og internasjonalt klimasamarbeid. Han er tilknyttet både Universitetet i Bergen som førsteamanuensis i 100 prosent stilling og i 20 prosent stilling som forsker ved Norce. Begge jobbene har han fått permisjon fra.

Han har tidligere arbeidet blant annet som analytiker innen klimakvotehandel i London.

47-åringen er kjent i politikken etter to perioder i bystyret. Først som representant for Byluftlisten, som kjempet for bedre byluft i valget 2011 og fikk ett mandat i bystyret.

Så meldte Tvinnereim seg inn i Arbeiderpartiet høsten 2014. Han satt som Ap-politiker i bystyret i årene 2015−19, og var da medlem av komité for miljø og byutvikling.

Etter valget i fjor sluttet han som «hobbypolitiker», men gjør nå comeback på fulltid.

ENGASJERT: Den dårlige luften på Danmarks plass og ellers i sentrale Bergen var saken som fikk Endre Tvinnereim til å engasjere seg politisk. Her er han som toppkandidat for Byluftlisten i 2011. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Fra lærerfamilie

– Men hvilken erfaring har du fra feltet skole, barnehage og idrett?

– Tja, jeg kommer fra en lærerfamilie, har barn og har alltid vært veldig opptatt av skole og utdanning. I jobben min underviser jeg en del.

– Vil du bruke miljøengasjementet som skolebyråd?

– Det er viktig at barn lærer om bærekraft i skolen. Det skjer jo i dag, men jeg vil selvsagt være engasjert i det, i samarbeid med lærerne. Ellers er jeg jo del av byrådet som kollegium.

Tvinnereim har tidligere tatt til orde for at Ap bør samarbeide med sentrum.

– Men det viktigste for meg er at byrådslederen er fra Ap, sier han nå.

– Er byrådet blitt grønnere nå som MDG er kommet inn?

– Du får meg ikke til å si at ting er bedre nå. Jeg synes byrådet fortsetter den gode, grønne politikken det hadde i forrige periode.

Vigilo-saken

