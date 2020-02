Han blir ny skolebyråd

Endre Tvinnereim (Ap) blir ny skolebyråd etter at Linn Kristin Engø trakk seg som følge av Vigilo-saken.

NY BYRÅD: Endre Tvinnereim satt i forrige periode i bystyret for Ap, og tidligere for Byluftlisten. Nå blir han skolebyråd. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Det opplyser kilder i Ap til BT. Det var BA som meldte nyheten først.

Etter det BT kjenner til, har det vært flere aktuelle kandidater før Tvinnereim ble valgt.

Byrådet har kalt inn til pressekonferanse klokken 11.

Klimaforsker

Tvinnereim jobber i Norce som forsker innenfor klimaendringer i Norce. Han har tidligere arbeidet blant annet som analytiker innen kvotehandel i London.

Han er kjent i politikken etter to perioder i bystyret - først som representant for Byluftlisten, som kjempet for bedre byluft i valget 2011.

Byttet parti i 2014

Høsten 2014 meldte han seg inn i Arbeiderpartiet, og tok til orde for samarbeid med sentrum.

– Det er mye god overlapping mellom Ap og sentrum, også i saker som ikke har med miljø å gjøre. Så det er gode muligheter for samarbeid her, sier Tvinnerheim.

Han satt som Ap-politiker i bystyret i årene 2015 −19, og var da medlem av komite for miljø og byutvikling.

Akkurat nå er hans eneste verv i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, i følge kommunens nettsider.

