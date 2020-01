Brann i gravemaskin i Ytrebygda

Gravemaskinen var overtent da brannmannskapene kom frem til Bir bedrift sitt gjenvinningsanlegg på Lønningshaugen 6 i Blomsterdalen.

BRANT: Det var inne på Bir bedrift på Lønningshaugen at det begynte å brenne i en gravemaskin. Foto: Bir

Klokken 11.38 fredag formiddag meldte 110-sentralen at brannen var slukket, men at brannmannskapene fremdeles holdt på med etterslukking. De har også dynket gravemaskinen for å kjøle den ned.

Det var en 20 tonns gravemaskin som brant.

– Det er mye hydraulikkolje i gravemaskinen og den er overtent. Den middels store gravemaskinen står inne på gjenvinningsanlegget, sa vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen tidligere i dag.

Brannmannskapene rapporterte på Twitter at det brant godt i gravemaskinen. De hadde da startet slukkingen og hadde kontroll på stedet.

RYKKET UT: Brannmannskapene rykket ut fra to stasjoner til brannen inne på gjenvinningsanlegget på Lønningshaugen. Foto: Ørjan Deisz

Kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal hos Bir opplyser til BT at ingen personer er skadet.

– Denne gravemaskinen sorterte næringsavfall fra bedrifter inne på anlegget til Bir bedrift på Lønningshaugen. Anlegget er nå stengt, sier Skudal.

– Var det spredningsfare?

– Ettersom maskinen sto i nærheten av trevirke var vi ikke helt trygge, men vi var glade da brannmannskapene kom. Røykutviklingen har avtatt, sier Skudal.

