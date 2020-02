– De hamret på dører og ba folk komme seg ut

Ingrid Dowling bor med mann og to døtre like over garasjen der det brant onsdag kveld.

MERKET RØYKLUKT: Ingrid Dowling så masse svart røyk utenfor vinduet onsdag kveld. Foto: Bård Bøe

– Vi merket røyklukt og trodde det var ovnen på soverommet til en av døtrene. Da jeg så ut vinduet, var det masse svart røyk. Jeg ringte brannvesenet, men kom ikke gjennom, forteller Ingrid Dowling.

Under familiens leilighet ligger garasjen der det brant kvelden i forveien. Familien ble igjen i leiligheten, mens Dowling gikk ut for å undersøke.

– Da traff jeg naboer og skjønte hva som skjedde. Jeg gikk tilbake for å hente de andre. Døtrene mine ville selvfølgelig ha med to katter som vi har, sier hun.

Hun forteller at politiet kom inn i oppgangen.

– De hamret på dører og ba folk komme seg ut.

– Var det dramatisk?

– Nei, jeg opplevde det ikke slik. Vi fikk gå inn igjen etter en time, sier Dowling.

FULL FYR: Da brannmannskapene kom frem onsdag kveld brant det i en moped. Foto: Bård Bøe

Store skader på flere biler

– Jeg skulle legge meg da jeg så ut av vinduet og oppdaget mange brannbiler, sier Andreas Kråvik Olsen.

Han står utenfor garasjeanlegget i Brønndalsåsen torsdag morgen. Kvelden før brant det, og beboere i blokken over ble evakuert. Brannvesenet meldte at det var masse svart, tykk røyk. I garasjen der det brant står det seks biler og en utbrent motorsykkel. Flere av bilene har store skader.

Bak denne garasjen er et større anlegg. Der står 19 biler, de aller fleste er dekket med et sotlag. Ved 10-tiden kom bergingsbil og tok med seg en av bilene fra dette anlegget. Garasjen der det brant er sperret av politiet.

HER BRANT DET: Andreas Kråvik Olsen utenfor garasjeanlegget i Brønndalsåsen der det brant onsdag kveld. – Jeg har fått beskjed av forsikringsselskapet om å få bilen renset, sier Olsen. Foto: Bard Bøe

– Masse svart røyk

Like før klokken 23 onsdag kom meldingen om at det var full fyr i et garasjeanlegg under en lavblokk i Brønndalsåsen i Loddefjord.

Mannskap fra Laksevåg, Bergen sentrum og Askøy rykket ut. Da brannfolkene kom frem, brant det i en moped, får BT opplyst. Om det var i denne brannen startet, er usikkert.

– Det er skader på flere kjøretøy. Mannskapene rapporterte om masse svart røyk, og det var varmeutslag på portene. Det er politiet som skal etterforske hvorfor brannen startet, sier Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen torsdag morgen.

STORE SKADER: Flere av bilene har store skader etter brannen onsdag kveld. Foto: Bård Bøe

Det er uklart hvor mange mennesker som bor i blokken, men den har tre oppganger og fem etasjer, ifølge Drotningsvik.

Per Algrøy er operasjonsleder i Vest politidistrikt. Han forteller at garasjen er sperret av og skal undersøkes av politiet torsdag.

SVART RØYK: – Mannskapene rapporterte om masse svart røyk, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen. Foto: Bård Bøe

