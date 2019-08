PUSSET OPP OG NED: Holbergsallmenningen er som ny, både under og over bakken. Nye trær er plantet, midtfeltet i bakken er utvidet for å legge bedre til rette for gående, og bergensløkter troner midt i parkstripen. På begge sider er det satt opp ladepunkter for elbiler. FOTO: Bård Bøe