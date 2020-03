Askøy: To kritisk skadet i ulykke

Krimteknikere og ulykkesgruppe undersøker alvorlig ulykke ved Fromreide.

Seks personer er skadet etter at fire biler var involvert i en kollisjon på Askøy sent fredag kveld. For to av dem skal tilstanden være kritisk.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.18. Brann, ambulanse, luftambulanse og politi ble sendt til stedet.

– To av de seks personene ble av helsepersonellet betegnet som kritisk skadet. De to ble sendt med ambulanse til Haukeland Universitetssjukehus. De skadde er personer mellom 18 og 21 år, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i en pressemelding litt før klokken 3 natt til lørdag.

Politiets kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen var da på vei til stedet for å foreta undersøkelser.

– Årsaken til ulykken er per nå ukjent. Politiet oppretter sak og den vil bli etterforsket av Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, skriver Halleraker.

Politiet omtaler to av bilene som totalskadet, mens en bil hadde mindre skader og en bil fremsto uten skader.

Til NTB sier operasjonsleder Halleraker at strekningen der ulykken skjedde er smal og at flere av bilene kjørte i samme kjøreretning, men at politiet ikke helt har oversikt over hendelsesforløpet.

Veien var i 3-tiden natt til lørdag fortsatt stengt ved Fromreide.