Nå fraktes bomben ut Byfjorden – ber folk holde seg unna vinduer

40 kilo TNT fraktes med båt fra Skoltegrunnskaien til Kvarven. Folk som bor nær Byfjorden får beskjed om å holde seg borte fra vinduene sine.

Publisert Publisert I dag 19:06

Bomben som ble funnet er en britisk «semi-armour piercing»-bombe på over 200 kilo. Foto: Handout/Forsvaret

Fredag formiddag ble en bombe med 40-45 kilo TNT funnet under gravearbeider på Skoltegrunnskaien i Bergen.

Klokken 21.50 skriver politiet i en pressemelding at mannskaper fra Forsvaret har begynt å flytte på bomben.

– Nå har de begynt å rigge til med festene som skal brukes til å løfte bomben over kaikanten, sier Hellesund i 22-tiden.

Planen er å flytte bomben med båt ut til Kvarven, der den skal detoneres på grunt vann. Om alt går som planlagt, vil flyttingen være gjennomført før midnatt, ifølge politiet.

Hellesund sier han ikke tror bomben vil bli detonert før lørdag.

Kvarven ligger i Laksevåg, vis-à-vis Kleppestø på Askøy, et par hundre meter øst for Askøybrua.

Selv om man regner risikoen for sprenging under flyttingen som liten, får operasjonen konsekvenser for ferdsel og beboere i nærheten av Byfjorden.

– Personer som oppholder seg i bygg fra og med Tollbodkaien og ut Nordnesbodene bes trekke unna vinduene mot sjøfronten i perioden. Det vil være politipatruljer som regulerer ferdselen i området, skriver politiet i pressemeldingen.

– Dette er tiltak vi innfører som en sikkerhet hvis den i aller, aller, aller verste fall skulle gå av, av en eller annen grunn, sa operasjonsleder Hellesund tidligere fredag.

Han opplyste da at Nordnesparken ville bli stengt under flyttingen. Det skjer ikke likevel. Bomben skal fraktes under vann, etter en båt.

– Nordnesparken ser ut som om den går klar av sikkerhetssonen. Det er selve flyttingen på land som innebærer risiko. Når bomben er kommet under vann, er det ikke fare for skader, sier Hellesund.

Kommunen sender ut SMS til beboere i det berørte området.

Politioverbetjent Synnøve Malkenes på stedet. Politiet opprettet en sikkerhetssone på hundre meter på Skoltegrunnskaien. Foto: Tor Høvik

– Må finne ut hvor skjør den er

Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, sa i 19-tiden at mannskaper fra minedykkerkommandoen var på stedet for å bistå politiet.

De har med seg en rib-båt, som sammen med en politibåt skal delta i kortesjen som skal frakte bomben bort fra land.

– De prøver å skaffe seg oversikt og lage en plan for hvordan bomben kan bli trygt fjernet. De må finne ut hvor skjør bomben er, hvor farlig dette oppdraget egentlig er, sa Herland.

– Kommer en vannsøyle og et smell

Orlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets operative hovedkvarter forteller at bomben vil bli lagt på 3-8 meters dyp ved Kvarven.

– Det er ikke fare for at splinter vil komme opp av vannet, men man vil se en vannsøyle og høre smellet. Fisk som befinner seg innenfor en radius på 100 meter vil gå med i trykkbølgen, sier Korsvik, som fremhever metoden som langt bedre enn å sprenge på land.

– Dette er en anerkjent metode som vi har brukt på en rekke bomber siden andre verdenskrig. Skulle vi ha detonert på land, måtte vi hatt veldig store sikkerhetsavstander, sier han.

Bomben ble funnet i 10-tiden fredag, og et område på Skoltegrunnskaien ble sperret av. Foto: 2211-tipser

– Designet for å trenge gjennom stål

Bomben er en britisk «semi-armour piercing»-bombe på over 200 kilo. Den er designet for å trenge gjennom stål, for så å gå av.

– Det er en ganske stor bombe, sier Korsvik.