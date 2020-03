Helikoptertrafikken fra Bergen stanset – vasker ned heliporten

– Det var mistanke om at en personer var koronasmittet.

Her forlater alle heliporten på Flesland fredag ettermiddag, etter at to personer ikke hadde overholdt karantenereglene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fredag ble det slått alarm ved heliporten på Flesland.

– Det var mistanke om at en person var koronasmittet, sier Cathrine Fuglesang Framholt som er markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor.

Også en annen som reiste sammen med den smittemistenkte kunne også potensielt være smittet.

Kansellerte flyginger

Pressekontakt i Equinor, Morten Eek, sier han kjenner til at all trafikk til Nordsjøen fra Bergen holdes inntil videre.

– Jeg ser at det er på grunn av nedvask. Og i disse tider er det naturlig å tenke at det er på grunn av korona-smitte, sier Eek.

Ifølge Framholt vasker de overflater med vanlig vaskemiddel.

På heliport.no ruller følgende beskjed over skjermen:

«EQUINOR: All trafikk ut fra BGO holdes inntil videre, kommer tilbake med informasjon. Dette pga. nedvask av heliport. Passasjerene bes holde seg oppdatert via MinDaWinci.»

– Det betyr at det blir en del utsatte og kansellerte flyginger til Nordsjøen. Det er uvisst hvor mange flyginger som blir berørt, sier Eek.

Like etter klokken 13.00 fikk de som oppholdt seg i heliporten beskjed om at de skulle gå ut av bygget. På utsiden ventet en buss, der de kunne sitte og holde varmen.

Håkon Kristoffersen ble forsinket ut til Bragefeltet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Håkon Kristoffersen skulle etter planen fly klokken 13.30 til Bragefeltet.

Etter at han gikk ut for å trekke frisk luft fikk han ikke komme inn igjen på helikopterterminalen.

Karantene i tre uker

Avinor bekrefter at deler av lokalet vaskes ned. Og at helikopterflygingene er foreløpig stanset.

– Det blir en ekstra nedvask av det stedet hvor denne personen oppholdt seg. Dette er et sikkerhetstiltak, sier Framholt til BT.

Ifølge pressekontakt i Equinor, er de to personene leverandører som skulle ut for Equinor på en plattform.

– Begge to skal ha vært i Nord-Italia, og hadde forholdt seg til 14-dagers karantenen. Men skal du offshore og har vært en et høyrisikoområde, må du være i karantene i tre uker. Det hadde ikke disse to fått med seg, og de ble derfor sendt hjem igjen, sier Eek.

– Det er ikke noe som tilsier at de er smittet, men vi har informert alle våre ansatte om at ingen skal innom arbeidsplassen dersom de har vært innom et høyrisikoområde før de har vært i karantene i tre uker, legger han til.