Amatøren, Klysen og Grisen. Er du en av dem?

Her er listen over julebordsverstingene.

Dersom koronapandemien ikke setter kloen i julebordsesongen, vil trolig byen se slik ut de neste kveldene.

Middelaldrende kvinner med rennende maskara og ribbefett i utringningen, menn med rødsprengte ansikter og tre glass for mye innabords, og sjefer som benytter anledningen til å skryte av seg selv.

Vi har alle møtt dem.

Julebordsverstingene kan være vanskelig å takle både for de andre gjestene og serveringspersonalet.

– Det finnes noen karakterer, og jeg kan gjerne spøke med svakhetene til folk, men de fleste er grei og takknemlig, sier Gard Haugland i Bien.

– Noen drikker altfor mye og ender opp med å drite seg ut. Det er som å se en togulykke i sakte film, forteller Brendan Rogers på Vinyl Bar.

Etter å ha snakket med en rekke bartendere og innehavere i serveringsbransjen, er dommen klar:

Dette er de vanskeligste julebordgjestene.

Dramatikeren Om du skal på julebord med en Dramatiker, bør du ha festblære. Toalettet har vært okkupert i en time – der inne befinner den hulkende Dramatikeren seg. Hun har gledet seg til julebordet helt siden forrige julebord, men etter noen glass for mye, er også årets firmafest blitt en fiasko. På toalettet blir Dramatikeren trøstet av en kollega som egentlig bare vil tilbake til festen. Men Dramatikeren har kjærlighetssorg og raknet strømpebukse, eller kanskje er det Klysen som har fått henne til å gråte (vi kommer tilbake til han). Så kollegaen må nok regne med å bli værende på WC en god stund til. Bjarne Nordlund i Pappa Bar og Salong har møtt Dramatikeren gang på gang. – Når man sier fra til disse gjestene, blir det full baluba. Man vet ikke hva man skal gjøre!

Grisen Grisen kjenner ikke sine egne grenser og heller ikke andres grenser. Men å krysse grenser, dét kan han. Latteren hans runger gjennom lokalet etter at noen – mest sannsynlig han selv – har fortalt en grov vits. Han burde ha blitt nektet mer drikke for fire drinker siden. Servitøren har prøvd, men hver gang skriker han at han vil snakke med sjefen. Om ikke det fungerer, truer han med å kjøpe stedet og gi servitøren sparken. – Det er utelukkende menn som tar på seg denne rollen, sier Gard Haugland i Bien. Mest sannsynlig tilbyr også Grisen seg å «trøste» Dramatikeren i løpet av kvelden. Martine Eriksen og Johanne Sekse er unge kvinner i serveringsbransjen. De forteller at Grisen kunne være riktig ufin mot kvinnelig ansatte for noen år siden, men at han har roet seg. – Det er færre ufine kommentarer rett og slett, forteller 21-åringen Sekse, som har jobbet i bransjen i fem år.

Bryggesjauerne Ulven i Bryggesjauer-klær er en type som skremmer mange. Spesielt menn. Det er ikke et minutts fred rundt ulveflokken av middelaldrende kvinner. Dette er en av få kvelder i året hvor de samles som gjeng, og de spanderer på seg en flott aften. Ikke et øre skal gå til spille. Står ikke oppvartningen til forventningene, kan servitørene regne med kjeft. Når Bryggesjauerne har fått et par drinker for mye, forvandles bordet til et fyrverkeri av armer og bein, latter og hyl, hoiing og skriking. – De forventer å bli behandlet som prinsesser, selv om de oppfører seg som bryggesjauere, sier Haugland. Atle Flakstad i Biblioteket Bar så en gang at en Bryggesjauer ga bartenderen en ørefik, fordi han hadde takket nei til å bli med henne hjem. – 50 år gamle sinte damer er de skumleste i utelivsjungelen. Drit i kniver og slåssing! Disse kvinnene skremmer meg mer, sier Nordlund.