De trommer, marsjerer og er selvstyrte av ungdommen. Men visste du at buekorps er eiendomsmagnater og var de første som spilte fotball i Norge?

Løvstakkens Jegerkorps kaller seg selv byens mest inkluderende og består av jenter og gutter med bakgrunn fra rundt 30 nasjoner. Her fra 17. mai.

Lørdag er det Buekorpsenes Dag – Bergens egen olympiade for trommende og marsjerende. Da vil rundt 2000 nåværende og tidligere buekorpsmedlemmer sette sitt heftige preg på Bergen sentrum.

Men hva vet du egentlig om byens buekorps? De er nå 15 i tallet, og har det til felles at de styres av de aktive medlemmene selv, gjennom råd, og velger sine sjefer. Sjefsrådet er det øverste organet for buekorpsene i Bergen.

De fleste har en lang historie – opptil 169 år. Og over tiden er enkelte korps blitt ganske rike på eiendom, gitt dem av velgjørere og tidligere aktive.

Her får du korte fakta om alle byens buekorps:

Dræggehaugen borettslag i Åsane er bygget på Dræggens gamle eiendom. I 1984 solgte korpset tomten og bygget for pengene Dræggehuset i Kroken, like ved Mariakirken.

Dræggen er et av tre opprinnelige lørdagskorps, det vil si at de ekserserte lørdager. I gamle dager var det kun barn av øvre middelklasse som hadde fri da.

Korpset har Kirkebukten som samlingssted, og er viden kjent for tønnebålet de setter opp hver St. Hans . I mange år konkurrerte de med Ålesund om å lage verdens høyeste sankthansbål.

«Buekorps for jenter, av jenter, på jenters premisser!» står det på hjemmesiden til Lungegaardens Buekorps. Det er nå byens eneste rene jentebuekorps.

«Byens mest inkluderende korps» kaller de seg selv. Løvstakkens er et blandingskorps for både gutter og jenter som har eksistert i sin nåværende form siden 1998. Korpset har periodevis eksistert som guttekorps tilbake til 1903.

Pleide å gå utmarsj til Isdalen. Man trenger ikke lenger å være «født i Marken på en tinntallerken» for å delta. For noen år siden ble stiftelsesåret flyttet fem år tidligere som resultat av studier av gamle dokumenter.

Et av de mest sentrale korpsene, som ekserserer ved Strømgaten 1, tidligere Kunsthåndverkskolen, og har lokaler på Rådstuplass.

Mathismarkens Bataljon

Stiftet: 15. juni 1887

Farger: Rødt og blått

Antall på linje 17. mai: 21

Holder til i Hødden og ekserserer på Mulebanen.

Ved mønstring under den første verdenskrig skal korpset ha samlet 400 soldater og offiserer under fanene, som visstnok en rekord for medlemmer i ett korps, ifølge Buekorpsmuseet.