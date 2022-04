Her falt innbruddstyven åtte meter ned. – Jeg hørte bare noe ynking.

Ble reddet ut av brannvesenet.

Dette er sprekken der personen falt ned.

Politiet fikk melding fra AMK klokken 06.41 om en person som var klemt fast mellom to husvegger i Thormøhlens gate.

– Viste seg å være en innbruddstyv som har falt ned fra et tak og satt seg fast, skrev politiet på Twitter.

Det skal ha vært en forbipasserende som først oppdaget mannen etter å ha hørt lyder nedenifra.

– Hørte ynking

Hans Petter Nilsen var innsatsleder for brannvesenet da de kom for å hjelpe mannen. Han kjenner ikke skadeomfanget, men inntrykket var at mannen hadde store smerter.

– Jeg hørte bare noe ynking, sier Nilsen.

Han forteller at Brannvesenet skrudde ned en vegg for at helsepersonell skulle komme seg inn til mannen.

Det er ukjent for nødetatene hvor lenge mannen kan ha vært nede i sprekken, men det skal ha gått på få minutter da nødetatene først kom til stedet.

– Det var bra han ble oppdaget, sier Nilsen.

Fallet skal ha vært på rundt åtte meter, ifølge brannvesenet.

På sykehus

Operasjonsleder Steinar Hausvik sier politiet fant flere spor etter innbrudd på dører og tak.

– Vi fant også en ganske dyr elsykkel som kan være stjålet. Vår konklusjon var at dette var en innbruddstyv som hadde vært på taket og vært uheldig, sier Hausvik.

Ifølge brannvesenet skal personen ha falt rundt åtte meter.

– Han var kilt fast ved bunnen av bygget. Vi måtte skru ned noen aluminiumsplater for å komme inn, sier vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen.

Vedkommende skal nå være på sykehus. Ifølge politiet er mannen bevisst, med ukjent skadeomfang.

Byggeier undersøker saken

Administrerende direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom bekrefter at hendelsen skjedde på et bygg de eier.

– Vi har blitt varslet om hendelsen og har vært i kontakt med politiet for å bistå dem, sier Instanes. Han sier de akkurat nå undersøker hvilke skader som er gjort på deres eiendom.

Både fallet og det angivelige innbruddsforsøket vil behandles som en avvikshendelse .

– Vi registrerer at det er er noen som har klatret på steder hvor man ikke skal være. Vi håper vedkommende ikke er alvorlig skadet. Vi følger opp dette som et avvik og ser nå nærmere på hva slags hendelse dette har vært, sier Instanes.